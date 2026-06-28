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Στο στόχαστρο ρωσικής επίθεσης με βαλλιστικούς πυραύλους βρέθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες το Κίεβο, σύμφωνα με τον δήμαρχο Βιτάλι Κλίτσκο και τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) ανέφεραν εκρήξεις και λάμψεις στον ουρανό της ουκρανικής πρωτεύουσας, όπου ενεργοποιήθηκε η αντιαεροπορική άμυνα.

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Footage showing the interception of 3 Iskander-M ballistic missiles by Patriot interceptors over Kyiv, as well as one impact. All 4 missiles appear to have been flying to the same target.



7-8 missiles were launched in total.



Video credit: Intel Cams | OSINT on YouTube pic.twitter.com/CPhvjaaroP — AMK Mapping 🇳🇿 (@AMK_Mapping_) June 27, 2026

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την ουκρανική πολεμική αεροπορία, το Κίεβο βρέθηκε αντιμέτωπο με μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων και ο Κλίτσκο κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε καταφύγια.

NOW — Kyiv: the Ukrainian capital was just attacked by minimum 5 RU 🇷🇺 ballistic missiles. Explosions were heard. New footage was just published that shows that minimum one was shot down by UA 🇺🇦 air defense. — waiting for more information. pic.twitter.com/Mt7N3x4CKG — @BrennpunktUA 🇩🇪🇺🇦 (@BrennpunktUA) June 27, 2026

Χθες Σάββατο, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων στις περιφέρειες Ντνιπροπετρόφσκ (νοτιοανατολικά) και Σούμι (βόρεια).

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και ένας άλλος τραυματίστηκε σήμερα σε «μαζική» επίθεση ουκρανικών drones στην περιοχή Κρασνοντάρ, στη νότια Ρωσία, όπου ξέσπασε πυρκαγιά σε διυλιστήριο, όπως ανακοίνωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Βενιαμίν Κοντράτιεφ.

«Η περιοχή Κρασνοντάρ ήταν ο στόχος μαζικής επίθεσης εχθρικών drones. Στο Σλαβιάνσκ στο Κουμπάν, πολλές κατοικίες υπέστησαν ζημιές από την πτώση θραυσμάτων αυτών των drones. Δυστυχώς, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε», έγραψε στο Telegram ο Κοντράτιεφ, ο οποίος έκανε επίσης λόγο για έναν τραυματία σε άλλο σημείο.

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«Πυρκαγιά ξέσπασε επίσης σε διυλιστήριο πετρελαίου της πόλης και μία γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος καθώς και ένας αγωγός αερίου υπέστησαν ζημιές. Οι ειδικές και επιχειρησιακές υπηρεσίες επεμβαίνουν αυτήν τη στιγμή στο σημείο», πρόσθεσε.

Το διυλιστήριο στο Σλαβιάνσκ στο Κουμπάν είναι ένα από τα μεγαλύτερα στη νότια Ρωσία και ανήκει στον όμιλο «Slaviansk EKO». Βρίσκεται κοντά στην χερσόνησο της υπό ρωσική κατοχή Κριμαίας και έχει ήδη τεθεί κατ΄επανάληψη στο στόχαστρο επιθέσεων από την Ουκρανία.

Η Ουκρανία έχει εντείνει τους τελευταίους μήνες τα πλήγματά της στο ρωσικό έδαφος, μερικές φορές πολύ μακριά από τα σύνορα, στοχοθετώντας ιδίως υποδομές μεταφορών και αποθήκευσης υδρογονανθράκων στην προσπάθεια να αδυνατίσει την ικανότητα της Μόσχας να χρηματοδοτεί την πολεμική προσπάθειά της. Στις 18 Ιουνίου, επίθεση με ουκρανικά drones έπληξε διυλιστήριο στη Μόσχα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά.

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Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP