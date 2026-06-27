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Ο ίδιος κάλεσε τους Ευρωπαίους να σταματήσουν τις διαμαρτυρίες για τον καύσωνα, τονίζοντας τη σημασία του φυσικού αερίου στην αντιμετώπιση ενεργειακών προκλήσεων.

Οι δηλώσεις αυτές συνέπεσαν με ακραίες θερμοκρασίες στην Ευρώπη, οι οποίες σύμφωνα με επιστημονικές αναλύσεις συνδέονται άμεσα με την κλιματική αλλαγή.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι απάντησαν στις θέσεις αυτές υπογραμμίζοντας την επείγουσα ανάγκη για δράση απέναντι στην κλιματική κρίση και τις επιπτώσεις της.

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Έντονες αντιδράσεις προκάλεσαν οι πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού υπουργού Υγείας που άσκησε κριτική στον τρόπο διαχείρισης του καύσωνα από τους Ευρωπαίους, επιμένοντας ότι «πάντα περισσότεροι άνθρωποι πεθαίνουν τον χειμώνα απ’ ό,τι το καλοκαίρι, επειδή το κρύο είναι ένας πολύ μεγαλύτερος δολοφόνος από ό,τι η ζέστη».

Σε βιντεοσκοπημένη παρέμβασή του στο συνέδριο Alliance for Responsible Citizenship (ARC), όπου συμμετέχουν εξέχουσες συντηρητικές προσωπικότητες, αρκετές από τις οποίες αμφισβητούν την κυρίαρχη επιστημονική θέση για την κλιματική αλλαγή, ο Κρις Ράιτ κάλεσε τους πολίτες της γηραιάς ηπείρου να σταματήσουν να «γκρινιάζουν».

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Σύμφωνα με το Politico oι δηλώσεις του έγιναν τη στιγμή που κυβερνήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη προειδοποιούσαν ότι οι θερμοκρασίες-ρεκόρ αυτής της εβδομάδας εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για τη ζωή των πολιτών, επαναφέροντας τις μνήμες από τον καύσωνα του 2022, ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 60.000 ανθρώπους στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Reuters

Μεταξύ των συμμετεχόντων στο συνέδριο ήταν ο ηγέτης του βρετανικού δεξιού λαϊκιστικού κόμματος Reform UK, Νάιτζελ Φάρατζ, καθώς και ο Στιβ Κούνιν, τον οποίο ο Ράιτ επέλεξε προσωπικά για τη συγγραφή αμερικανικής κυβερνητικής έκθεσης που, σύμφωνα με επικριτές, παρουσίαζε παραπλανητικά την κυρίαρχη επιστημονική άποψη για την κλιματική αλλαγή.

Βιντεοσκοπημένο μήνυμα απηύθυνε επίσης ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, Μάικ Τζόνσον, ενώ μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον και ο διευθύνων σύμβουλος της Bayer, Μπιλ Άντερσον.

Να σημειωθεί ότι ο Ράιτ αναφέρθηκε ιδιαίτερα στους θανάτους που καταγράφηκαν στην Ευρώπη κατά τον χειμώνα του 2022, όταν η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία εκτόξευσε τις τιμές της ενέργειας, υποστηρίζοντας ότι «οι επιπτώσεις αυτής της κατάστασης στη θνησιμότητα ήταν καταστροφικές».

«Πρέπει να κατανοήσουμε την κλιματική αλλαγή ως ένα αργά εξελισσόμενο φαινόμενο που τελικά θα αντιμετωπιστεί μέσω καλύτερων τεχνολογιών. Σήμερα ο σημαντικότερος παράγοντας είναι μακράν το φυσικό αέριο», δήλωσε ο Ράιτ.

Οι δηλώσεις του Ράιτ συνέπεσαν με νέο κύμα υψηλών θερμοκρασιών στο Λονδίνο και σε πολλές ακόμη περιοχές της Ευρώπης, μιας ηπείρου που θερμαίνεται με ρυθμό διπλάσιο από τον παγκόσμιο μέσο όρο και όπου η χρήση κλιματισμού παραμένει περιορισμένη.

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Ο καύσωνας προκάλεσε το κλείσιμο σχολείων, προβλήματα στις μετακινήσεις και αυξημένη πίεση στα ηλεκτρικά δίκτυα. Στη Γαλλία, περίπου 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό, ενώ προσπαθούσαν να δροσιστούν.

«Όταν ήμουν παιδί, δεν είχαμε θερμοκρασίες 35 βαθμών στο Λονδίνο τον Ιούνιο. Αυτό που βλέπουμε σήμερα, όχι μόνο στη Βρετανία αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο, μας υποχρεώνει να δράσουμε», δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας της Βρετανίας, Εντ Μίλιμπαντ.

Σύμφωνα με ανάλυση της επιστημονικής πρωτοβουλίας World Weather Attribution, τα ακραία κύματα καύσωνα που πλήττουν την Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο θα ήταν «σχεδόν αδύνατο» να συμβούν πριν από μερικές δεκαετίες χωρίς την κλιματική αλλαγή που προκαλείται από την καύση ορυκτών καυσίμων.

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Την ίδια ώρα, στοιχεία των αμερικανικών υγειονομικών αρχών δείχνουν ότι το 2023 τουλάχιστον 2.300 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις ΗΠΑ εξαιτίας της ζέστης, αριθμός υπερδιπλάσιος σε σχέση με τους θανάτους που αποδόθηκαν στο ψύχος κατά την ίδια περίοδο.

Παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι επιμένουν ότι η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής παραμένει αναγκαία προτεραιότητα.

«Όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, κάποιοι μας είπαν να αγνοήσουμε το σοκ από τα ορυκτά καύσιμα και να επιστρέψουμε στην προηγούμενη κατάσταση. Σήμερα, μπροστά σε μια νέα ενεργειακή κρίση, ακούμε ακριβώς τα ίδια επιχειρήματα. Όσοι το υποστηρίζουν κάνουν λάθος», δήλωσε ο Βρετανός υπουργός Ενέργειας, Εντ Μίλιμπαντ.

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