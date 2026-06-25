Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου συνεχίζει να αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς, καθώς τα τελευταία στοιχεία καταγράφουν μια σαφή μετατόπιση των προτιμήσεων των καταναλωτών προς πιο «καθαρά» και αποδοτικά συστήματα κίνησης. Τα υβριδικά μοντέλα διατηρούν σταθερά την πρωτιά, ενώ τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα ενισχύουν διαρκώς τη θέση τους, πλησιάζοντας ή και ξεπερνώντας σε ορισμένες περιπτώσεις τα παραδοσιακά βενζινοκίνητα.

Η συνολική εικόνα δείχνει μια αγορά που παραμένει σε ανάπτυξη, με τις ταξινομήσεις νέων οχημάτων να κινούνται ανοδικά σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η αυξημένη ζήτηση αποδίδεται τόσο στη βελτίωση των οικονομικών συνθηκών όσο και στην ευρύτερη στροφή προς την ηλεκτροκίνηση, η οποία ενισχύεται από κρατικά κίνητρα και την επέκταση της υποδομής φόρτισης σε πολλές χώρες της Ευρώπης.

Advertisement

Advertisement

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ενίσχυση της παρουσίας κινεζικών κατασκευαστών, οι οποίοι κερδίζουν συνεχώς μερίδιο αγοράς χάρη στην ανταγωνιστική τιμολόγηση και την ταχεία εξέλιξη της τεχνολογίας τους. Η δυναμική αυτή δημιουργεί νέες ισορροπίες στον κλάδο και αυξάνει τον ανταγωνισμό απέναντι στις παραδοσιακές ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες.

Παράλληλα, τα πετρελαιοκίνητα μοντέλα συνεχίζουν την πτωτική τους πορεία, χάνοντας σταθερά έδαφος στην προτίμηση των καταναλωτών. Η τάση αυτή επιβεβαιώνει τη γενικότερη κατεύθυνση της αγοράς προς πιο βιώσιμες λύσεις μετακίνησης, με την επόμενη περίοδο να θεωρείται καθοριστική για την περαιτέρω εδραίωση της ηλεκτροκίνησης στην Ευρώπη.