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Κάθε Τρίτη, Πάνος Κολιοπάνος και Τέρενς Κουίκ στήνουν ένα ιδιότυπο πολιτικό βίντεο πινγκ-πονγκ: μισό καυστικό σχόλιο, μισό stand up.

Η κουβέντα ξεκίνησε με πειράγματα και γρήγορα πέρασε στα μεγάλα: την πολιτική ανεπάρκεια της Ευρώπης, τον Στάρμερ, τη Μελόνι, τον Τραμπ και το «καράβι» της Ε.Ε. που, όπως ειπώθηκε, μπάζει νερά από παντού.

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Ανάμεσα σε σοβαρές διαπιστώσεις για ηγεσίες «μικρές στην πολιτική τους ουσία», χώρεσαν Manchester United, Κάρολος, Βατοπέδι, Μπόρις Τζόνσον και αρχαίες τραγωδίες.

Το συμπέρασμα; Γέλιο, κόντρα, ατάκες, αλλά και μια βαριά κουβέντα: η Ελλάδα παλεύει μέσα σε μια Ευρώπη χωρίς πραγματικούς ηγέτες.