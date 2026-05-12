Με αφορμή ένα σαββατοκύριακο «μεγάλων γεγονότων», η συζήτηση του Πάνου Κολιοπάνου και του Τέρενς κινήθηκε από τα γεωπολιτικά ερωτήματα έως το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Στο επίκεντρο βρέθηκε το μυστηριώδες αντικείμενο που εντοπίστηκε στη θάλασσα, με αναφορές σε ουκρανικό drone τύπου «Magura» και ερωτήματα για το πώς κατέληξε σε ελληνικά νερά. Με σαρκασμό, οι δύο συνομιλητές σχολίασαν την ανάγκη επίσημων απαντήσεων από το υπουργείο Άμυνας, αλλά και τη στάση της Αθήνας απέναντι σε «ελεύθερες θάλασσες» και ξένες εμπλοκές.

Η κουβέντα πέρασε και στο ποδόσφαιρο. Παρότι δηλωμένοι Ολυμπιακοί, αναγνώρισαν ότι η ΑΕΚ άξιζε το πρωτάθλημα, καθώς ήταν η καλύτερη ομάδα από τις διεκδικήτριες. Κλείνοντας, άφησαν ανοιχτό το σχόλιο για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.