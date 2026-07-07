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Στη σημερινή κουβέντα των Huff Trolls, ο Πάνος Κολιοπάνος και ο Τέρενς Κουίκ κινήθηκαν με χιούμορ, αιχμές και πολιτική ένταση γύρω από τρία μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Αφορμή στάθηκε η υπόθεση της πλαστής επικοινωνίας με τους υποτιθέμενους ανθρώπους του Ζελένσκι, με τον Τέρενς Κουίκ να επιμένει ότι σε τόσο ευαίσθητα επίπεδα εξουσίας δεν νοείται καμία σύνδεση χωρίς αυστηρό έλεγχο από τις υπηρεσίες IT και ασφαλείας. Η συζήτηση από τον Πάνο πέρασε στον Αντώνη Σαμαρά, στις υποκλοπές και στο πώς τέτοια ζητήματα επανέρχονται στο κέντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης.

Ο Τέρενς, πάντως, υπενθύμισε ότι πίσω από τον θόρυβο υπάρχουν και τα καθημερινά προβλήματα των πολιτών: ακρίβεια, δυσαρέσκεια, δυσκολία διαβίωσης. Και η κουβέντα έκλεισε με αναφορά του Πάνου στην Άγκυρα, τον Ερντογάν, το ΝΑΤΟ και τα κρίσιμα ελληνοτουρκικά.

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