Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες επανεξετάζουν τον σχεδιασμό των οδικών υποδομών τους, προχωρώντας σε αύξηση των ανώτατων ορίων ταχύτητας στους αυτοκινητοδρόμους.

Η Τσεχία εφαρμόζει πιλοτικό πρόγραμμα με όριο 150 χλμ./ώρα, χρησιμοποιώντας συστήματα που προσαρμόζουν την ταχύτητα ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Η Ολλανδία και η Αυστρία επαναφέρουν σταδιακά τα υψηλότερα όρια σε επιλεγμένα τμήματα του οδικού δικτύου τους, παρά τις προηγούμενες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις.

Παράλληλα, στη Γερμανία εντείνεται η συζήτηση για την επιβολή γενικού ορίου 120 χλμ./ώρα, με στόχο τον περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

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Η περιβαλοντική επιβάρυνση, η αύξηση του κόστους ενέργειας στο Ιράν και η αυστηροποίηση των ποινών για τις παραβάσεις ταχύτητας έχουν επαναπροσδιορίσει τον σχεδιασμό των πολιτικών για την οδική ασφάλεια, φέρνοντας στο προσκήνιο συζητήσεις αύξηση των ανώτατων ορίων ταχύτητας στους αυτοκινητοδρόμους της Ευρώπης. Λόγω των τροχαίων δυστυχημάτων, έντονη είναι η κινητικότητα ενίσχυσης των ελέγχων στους δρόμους, με μέτρα όπως την εγκατάσταση περισσότερων καμερών.

Όλο και περισσότερα είναι τα κράτη που είτε εξετάζουν είτε έχουν ήδη πάρει αποφάσεις που φέρνουν την άυξηση των όριων ταχύτητας, κρίνοντας ότι οι σύγχρονες υποδομές και η τεχνολογία των οχημάτων επιτρέπουν και απαιτούν ταχύτερες μετακινήσεις χωρίς σημαντική επιβάρυνση της ασφάλειας.

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Τα παραδείγματα άλλων χωρών

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αναμφισβήτητα αυτό της Τσεχίας, όπου ήδη έχει ξεκινήσει εδώ και μερικούς μήνες, ένα πιλοτικό πρόγραμμα πρόγραμμα που αυξάνει το όριο ταχύτητας από τα 130 στα 150 χλμ./ώρα σε ένα τμήμα περίπου 60 χιλιομέτρων του αυτοκινήτοδρομου που οδηγεί από το Ceske Budejovice προς το Tabor.

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Μάλιστα, στον εν λόγω δρόμο βρίσκεται σε λειτουργία και ένα εξελιγμένο σύστημα ηλεκτρονικών πινακίδων, το οποίο μπορεί να μεταβάλλει δυναμικά το όριο ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και την ορατότητα.

Ουσιαστικά, το όριο είναι μεν στα 150 χλμ./ώρα, ωστόσο ενεργοποιείται μόνο όταν οι συνθήκες του δρόμου το επιτρέπουν, αφού σε περίπτωση βροχής, ομίχλης ή άλλων δυσμενών φαινομένων επανέρχεται αυτόματα σε χαμηλότερα επίπεδα. Μάλιστα, οι αρχές της χώρας έχουν ήδη δεσμευτεί πως εφόσον το πιλοτικό πρόγραμμα κριθεί ως επιτυχημένο, αναμένεται να επεκταθεί και στους υπόλοιπους αυτοκινητόδρομους της χώρας.

Ταυτόχρονα, ανάλογες κινήσεις καταγράφονται και στην Ολλανδία, η οποία παρά το γεγονός πως το 2020 αποφάσισε να χαμηλώσει το όριο στα 100 χλμ./ώρα για οδήγηση κατά τη διάρκεια της ημέρας στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής πολιτικής της, από περύσι επανέφερε το όριο στα 130 χλμ./ώρα σε επιλεγμένα τμήματα αυτοκινητοδρόμων.

Στην Αυστρία τώρα, μια χώρα που για χρόνια είχε θέσει το όριο ταχύτητας σε πολλά τμήματα των αυτοκινητοδρόμων της στα 100 χλμ./ώρα για λόγους προστασίας της ποιότητας του αέρα, έχει αρχίσει πλέον να επαναφέρει το γενικό όριο των 130 χλμ./ώρα, αν και σε ορισμένες περιοχές εξακολουθούν να ισχύουν χαμηλότερα όρια, κυρίως κατά τις νυχτερινές ώρες.

Φυσικά, μια από τις χώρες που έχει εδώ και καιρό θέσει τον πήχη ως προς τα όρια ταχύτητας είναι η Γερμανία, όπου σε αρκετά τμήματα της Autobahn δεν υπάρχει κάποιο γενικό όριο ταχύτητας, με τα οχήματα να κινούνται νόμιμα σε ταχύητητες κοντά ή άνω των 200 χλμ/ώρα.

Βέβαια, οι εξελίξεις που Γερμανία αντανακλούν τη γενικότερη αβεβαιότητα και την απουσία κοινής στρατηγικής που διακρίνει σήμερα την Ευρώπη. Δεν είναι τυχαίο ότι το τελευταίο διάστημα κερδίζει έδαφος η πρόταση για την επιβολή ανώτατου ορίου ταχύτητας 120 χλμ./ώρα στους γερμανικούς αυτοκινητοδρόμους, με το επιχείρημα ότι ένα τέτοιο μέτρο θα συμβάλει στον περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τα οχήματα που κινούνται με υψηλές ταχύτητες στον αυτοκινητόδρομο.