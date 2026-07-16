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Λίγες ώρες πριν από την κηδεία της Μάρως Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 92 ετών, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, πραγματοποίησε την τελευταία επιθυμία της αγαπημένης ηθοποιού.

Ο κ. Κακλαμάνης επισκέφθηκε το αγαπημένο στέκι της Μάρως Κοντού και άφησε στη θέση όπου συνήθιζε να κάθεται ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο, αποτίοντας με αυτόν τον τρόπο έναν ιδιαίτερα συγκινητικό φόρο τιμής στη μνήμη της.

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Μάλιστα, συνόδευσε τη συμβολική αυτή κίνηση με μια συγκινητική ανάρτηση, στην οποία έγραψε:

«Η τελευταία σου επιθυμία… Στο αγαπημένο σου στέκι, η παρέα σου και μπροστά στην άδεια καρέκλα σου, ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο… Καλό σου ταξίδι Μάρω μου…».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Νικήτας Κακλαμάνης θα εκφωνήσει τον επικήδειο λόγο στην εξόδιο ακολουθία της σπουδαίας ηθοποιού, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Οι δυο τους διατηρούσαν στενή φιλική σχέση εδώ και πολλά χρόνια, ενώ συμμετείχαν στην ίδια παρέα, η οποία συναντιόταν συχνά για να παίξει την αγαπημένη της μπιρίμπα.