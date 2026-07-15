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Η εκλιπούσα υπηρέτησε το θέατρο και τον κινηματογράφο για επτά δεκαετίες, αφήνοντας πίσω της σημαντική καλλιτεχνική παρακαταθήκη.

Πέρα από την καλλιτεχνική της πορεία, η Μάρω Κοντού προσέφερε στα κοινά ως δημοτική σύμβουλος και ως βουλευτής.

Ο Πρόεδρος της Βουλής και ο Κωνσταντίνος Τασούλας εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους για την απώλεια της σπουδαίας προσωπικότητας.

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Με συγκίνηση και σεβασμό αποχαιρετά ο πολιτικός και καλλιτεχνικός κόσμος την Μάρω Κοντού, η οποία απεβίωσε το πρωί της Τετάρτης 15 Ιουλίου, σε ηλικία 92 ετών.

«Η Μάρω Κοντού υπήρξε μία από τις πιο αγαπημένες μορφές του ελληνικού θεάτρου και του κινηματογράφου. Από τον χορό της αρχαίας τραγωδίας στο Εθνικό Θέατρο και τη σκηνή της Επιδαύρου έως τις αξέχαστες ερμηνείες της στη χρυσή εποχή του ελληνικού σινεμά, υπηρέτησε την τέχνη της με εργατικότητα, πειθαρχία και ήθος. Ακάματη και αφοσιωμένη, δεν έπαψε ποτέ να μοχθεί και να δημιουργεί επί εβδομήντα χρόνια, χαρίζοντας στο κοινό ρόλους που έγιναν κομμάτι της συλλογικής μας μνήμης. Προσέφερε όμως και στα κοινά, ως δημοτική σύμβουλος Αθηναίων και βουλευτής. Η πολύπλευρη διαδρομή της αφήνει μια παρακαταθήκη δημιουργίας και ανθρωπιάς που θα εξακολουθεί να εμπνέει.Στους οικείους της εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια», αναφέρει στο συλλυπητήριο μήνυμα του ο ΠτΔ Κωνσταντίνος Τασούλας.

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Ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης μόλις πληροφορήθηκε την απώλεια της μεγάλης ηθοποιού και πρώην βουλευτή, Μάρως Κοντού, προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Με βαριά καρδιά αποχαιρετώ τη Μάρω Κοντού, μια εμβληματική Κυρία του ελληνικού θεάτρου και του κινηματογράφου, η οποία διέγραψε με το ίδιο ακέραιο ήθος, πάθος, αξιοπρέπεια και συνέπεια μία αξιόλογη πολιτική διαδρομή, τόσο από τα έδρανα της Βουλής των Ελλήνων, όσο και ως δημοτική σύμβουλος στον Δήμο της Αθήνας. Υπήρξε μια σπάνια προσωπικότητα, μια ακριβή φίλη, προικισμένη με απαράμιλλο ήθος, αρχοντιά και βαθιά αίσθηση ευθύνης. Μια πραγματική Κυρία, η οποία με την αστείρευτη προσφορά της στις τέχνες και στα κοινά κέρδισε επάξια τον σεβασμό και την αγάπη ολόκληρου του ελληνικού λαού. Μάρω, αφήνεις μία σπουδαία παρακαταθήκη ευγένειας και πολιτισμού για τις επόμενες γενιές. Με τις εκατοντάδες κινηματογραφικές και θεατρικές ερμηνείες σου θα αποτελείς οδηγό για κάθε μελλοντικό καλλιτέχνη της πατρίδας μας. Αγαπημένη μου φίλη ήδη μας λείπεις. Καλό σου ταξίδι στ’ αστέρια, απ’ όπου θα λάμπεις για πάντα. Στη οικογένεια και στους οικείους της απευθύνω τα θερμά μου συλλυπητήρια».

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Ξεχώρισε με το πλούσιο ταλέντο και την απαράμιλλη γοητεία της»

«Με συγκίνηση αποχαιρετούμε τη Μάρω Κοντού. Μια σπουδαία κυρία της «Χρυσής Εποχής» του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου, που ξεχώρισε με το πλούσιο ταλέντο και την απαράμιλλη γοητεία της. Επί δεκαετίες υπηρέτησε την υποκριτική. Με την ίδια συνέπεια ωστόσο, συμμετείχε και στα κοινά, έχοντας διατελέσει βουλευτής της παράταξής μας όπως και δημοτική σύμβουλος Αθηναίων. Θα τη θυμόμαστε όλοι με σεβασμό, τρυφερότητα και αγάπη. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους δικούς της ανθρώπους», γράφει σε ανάρτηση του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

ΠΑΣΟΚ: «Έτσι θα θυμόμαστε τη Μάρω Κοντού. Αισιόδοξη, λαμπερή και χαμογελαστή»

Τη σπουδαία ηθοποιό Μάρω Κοντού αποχαιρετά το ΠΑΣΟΚ και εκφράζει συλλυπητήρια στους οικείους της. Ο Τομέας-Δίκτυο Πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ -Κινήματος Αλλαγής και η υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Πολιτισμού Νάγια Γρηγοράκου επισημαίνουν σε ανακοίνωσή τους ότι «η αγάπη της για τον χορό την οδήγησε γρήγορα στο θέατρο και στον κινηματογράφο. Ενσάρκωσε σημαντικούς ρόλους δίπλα σε σπουδαίους πρωταγωνιστές και κατάφερε μέσα σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον να γίνει η ίδια πρωταγωνίστρια αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα της».



«Την διέκρινε πάντα το ήθος, η αγάπη της για τους συναδέλφους, το χιούμορ και η εκφραστικότητα. Άνθρωπος της προσφοράς ασχολήθηκε με τα κοινά, με μόνο στόχο να κάνει καλύτερη τη ζωή των συμπολιτών της», σημειώνουν. Παραθέτοντας τα δικά της λόγια: «Η ζωή είναι πολύ ωραία σε όλες τις ηλικίες. Αλλά, η πιο ωραία ηλικία είναι όταν νιώθεις ελεύθερη από τα λίγα, από τα φθηνά, από τα κακά, από τα μικρά», αναφέρουν, τέλος, ότι «έτσι θα θυμόμαστε τη Μάρω Κοντού. Αισιόδοξη, λαμπερή και χαμογελαστή».

ΚΚΕ: Η Μάρω Κοντού κέρδισε την αγάπη και την εκτίμηση του κόσμου

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«Το ΚΚΕ αποχαιρετά με θλίψη τη Μάρω Κοντού, η οποία έφυγε πλήρης ημερών και εμπειριών, έχοντας διαγράψει μια μακρά και δημιουργική πορεία στην καλλιτεχνική ζωή του τόπου» αναφέρει ανακοίνωση του κόμματος και προσθέτει: «Με τη γοητεία και το ταλέντο της σφράγισε για πολλές δεκαετίες τον ελληνικό κινηματογράφο, το θέατρο και την τηλεόραση, παραμένοντας ενεργή καλλιτεχνικά μέχρι το τέλος της ζωής της και συντροφεύοντας γενιές και γενιές θεατών. Συμμετείχε σε παραγωγές που αποτύπωσαν με ευαισθησία όψεις της λαϊκής ζωής, τις αγωνίες, τις χαρές και τις ελπίδες των ανθρώπων της εποχής τους. Για όλους αυτούς τους λόγους, η Μάρω Κοντού, κέρδισε την αγάπη και την εκτίμηση του κόσμου. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά της, τους οικείους της, τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσές της».

«Αντίο, Μάρω Κοντού. Το όνομά της ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο με την Αθήνα», σημειώνει ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας στο συλλυπητήριο μήνυμα του για την απώλεια της εκλεκτής ηθοποιού. Και προσθέτει:«Από την αξέχαστη “Ελενίτσα” της ταινίας “Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα” στο εμβληματικό σπίτι της οδού Τριπόδων στην Πλάκα, μέχρι την “Ιταλίδα από την Κυψέλη”, αλλά και τη θητεία της στην προεδρία του Δημοτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθήνα 9.84. Η λάμψη, το ταλέντο και η μοναδική παρουσία της θα μείνουν για πάντα ζωντανά μέσα απο τις ταινίες της».

Λυδία Κονιόρδου: «Η Μάρω ήταν μια σπάνια γυναίκα, μια λεβεντιά, ένας καθαρός άνθρωπος»

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«Την Μάρω την γνώρισα από κοντά τα τελευταία πέντε χρόνια που δουλέψαμε μαζί, την αγαπήσαμε πολύ όλοι γιατί ήταν μια σπάνια γυναίκα. Μια λεβεντιά, αυτό που λέμε ένας καθαρός άνθρωπος, ειλικρινής, ντόμπρος, γενναιόδωρος», δήλωσε η Λυδία Κονιόρδου για την Μάρω Κοντού μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90.1». «Ενδιαφερόταν για τη δουλειά, ενδιαφερόταν για τους συναδέλφους της και όχι μόνο για τον εαυτό της. Ήταν μια γνήσια καλλιτέχνης και επαγγελματίας, έδινε το παράδειγμα δηλαδή για το πως πρέπει να είναι κανείς σε μια τέτοια δουλειά. Εγώ μάθαινα πάρα πολλά από αυτή γιατί έβλεπα πως δούλευε μπροστά στην κάμερα, πως “άνθιζε” μπροστά στην κάμερα. Έμενα άφωνη πολλές φορές με την μεταμόρφωσή της. Ήταν για μένα ένα μάθημα κινηματογράφου και τηλεόρασης», πρόσθεσε η ίδια.

Παράλληλα, σημείωσε ότι «Παρά τα χρόνια της ήταν πανέξυπνη, δεν άφηνε τίποτα να πέσει κάτω, ήταν άψογη στο χρόνο της, τα λόγια της τα ήξερε όλα απέξω, ήξερε και τα δικά μας πολλές φορές, μας διόρθωνε. Ήταν καταπληκτική, το χιούμορ της, η γενναιοδωρία της… Ήταν πολύ θερμή και αυστηρή ταυτόχρονα δηλαδή αυτό που έπρεπε να πει το έλεγε είτε στους νέους συναδέλφους είτε στο συνεργείο». «Θυμάμαι που είχε πει σε ένα παιδί που βαστούσε την φορητή κάμερα και δεν είχε καταλάβει ότι είχε σταθεί μπροστά στο φως της και του λέει “σε παρακαλώ κάνε στην άκρη είσαι μπροστά στο φως μου” αλλά το είπε με τέτοια αγάπη και χιούμορ. Ήταν ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος, χάρηκα πάρα πολύ που τη γνώρισα. Με τίμησε η συνεργασία της», κατέληξε η Λυδία Κονιόρδου για τη Μάρω Κοντού.



Βασίλης Χαραλαμπόπουλος: «Καλό σου ταξίδι υπέροχη Μάρω… Καλό σου ταξίδι μητέρα»

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«Πριν από 10 χρονια περίπου είχα την τιμή και τη χαρά να αποκτήσω στο θέατρο μέσα απο το μιούζικαλ NINE μια μητέρα αρχόντισσα… Πέρασαν τα χρόνια μα ποτέ δεν έπαψε να με νιώθει και να με νοιαζεται σα μάνα … Καλό σου ταξίδι υπέροχη Μάρω… καλό σου ταξίδι μητέρα», έγραψε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος αποχαιρετώντας την Μάρω Κοντού στο instagram, με μία κοινή τους φωτογραφία.

Άντζελα Γκερέκου: «Κρατάω από τη Μάρω τη χαρά και το χαμόγελο για τη ζωή και την απίστευτη γενναιοδωρία της»

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«Η Μάρω μας έφυγε γεμάτη, έφυγε γαλήνια, με την αξιοπρέπεια που ήθελε. Περήφανη όπως ήταν πάντα και γεμάτη από ζωή», είπε μιλώντας στο Meganews η Άντζελα Γκερέκου. «Ειδικά τα τελευταία 5 χρόνια που στη ‘Γη της Ελιάς’ ήταν η τηλεοπτική μου μαμά για μένα αλλά και για πολλούς άλλους συνεργάτες που δούλευαν από κοντά μαζί της την αγάπησα πολύ κι εκείνη νομίζω με αγάπησε και νιώθω ευγνωμοσύνη γι’ αυτό. Δεν είναι μόνο η Μάρω η σπουδαία ηθοποιός αλλά είναι η Μάρω η σπουδαία γυναίκα, η σπουδαία κυρία, ο σπουδαίος άνθρωπος», πρόσθεσε η Άντζελα Γκερέκου, η οποία αποκάλυψε ότι η Μάρω Κοντού τη στήριξε στην απώλεια του Τόλη Βοσκόπουλου. «Κρατάω από τη Μάρω όλη αυτή τη χαρά και το χαμόγελο για τη ζωή που είχε και την απίστευτη γενναιοδωρία της».

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Εγγονός Λάμπρου Κωνσταντάρα: «Τα έζησες όλα, τα έκανες όλα»

Με φωτογραφίες του παππού του, Λάμπρου Κωνσταντάρα με την Μάρω Κοντού, αποχαιρέτησε ο εγγονός του σπουδαίου πρωταγωνιστή την αγαπημένη ηθοποιό, που απεβίωσε σε ηλικία 92 ετών. «Μας την έκανες κι εσύ Μάρω… Τα έζησες όλα, τα έκανες όλα. Θα χεις να του διηγηθείς πολλά. Όσο για την κουμπαριά, το’χες προβλέψει οτι μαλλον θα αργήσω να παντρευτώ για να γίνεις κουμπάρα μου. Με… έψελνες από το 1999! “Που πας χωρίς αγάπη, στη νύχτα στη βροχή…”», έγραψε ο δημοσιογράφος και τηλεπαρουσιαστής στην ανάρτηση του. Ο

Λάμπρος Κωνσταντάρας και η Μάρω Κοντού είχαν συμπρωταγωνιστήσει σε περισσότερες από δέκα ταινίες, όπως μεταξύ άλλων, «Ο Γεροντοκόρος», «Ο Στρίγγλος που Έγινε Αρνάκι», «Κρίμα το Μπόι σου».



Άννα Φόνσου: «Είχε ισχυρή προσωπικότητα, ήταν συνεπής σε αυτά που έλεγε»

«Δεν θα την ξεχάσουμε, δεν μπορεί να ξεχαστούν άνθρωποι σαν τη Μάρω Κοντού. Ήταν συνεπής σε αυτό που υπηρετούσε, στο θέατρο και στον κινηματογράφο. Είχε ισχυρή προσωπικότητα, επέμενε στις απόψεις της, ήταν συνεπής σε αυτά που έλεγε. Ήταν χαρισματική γυναίκα, σπουδαία ηθοποιός. Ήταν μία ασυνήθιστη γυναίκα για τις μέρες που βγήκε στο θέατρο, ήταν όμορφη, αλλά δεν επαναπαύτηκε στην εμφάνισή της, ήταν βαθιά μορφωμένο κορίτσι. Θα μας λείψει πολύ», δήλωσε η Άννα Φόνσου στην εκπομπή Action Τώρα.