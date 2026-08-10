Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Καταρρακτώδεις βροχές και καταιγίδες στο πέρασμα του τυφώνα Dolphin σάρωναν πολλές επαρχίες στο ανατολικό τμήμα της Κίνας, προκαλώντας πλημμύρες στη Σαγκάη, όπου το 40% των πτήσεων ακυρώθηκαν λόγω καιρού.

Όταν «έπιασε ξηρά», στη Ζετζιάνγκ, την επαρχία νότια και δυτικά της Σαγκάης, είχε ανέμους που έφταναν τα 151 χλμ /ώρα κοντά στο κέντρο του την Κυριακή πριν υποβαθμιστεί σε τροπική καταιγίδα. Ωστόσο οι βροχές συνεχίζονταν στις ανατολικές επαρχίες, μεταξύ των οποίων η Ανχουΐ, η Τζιανγκσού και η Σαντόνγκ τη Δευτέρα.

Advertisement

Advertisement

Πολλοί δρόμοι στη Σαγκάη, τη δεύτερη πολυπληθέστερη πόλη της Κίνας, είχαν πλημμυρίσει.

Ο Dolphin είναι ο ισχυρότερος τυφώνας που πλήττει φέτος την Κίνα, και αναμένεται να κινηθεί βαθύτερα στην ενδοχώρα, στις κεντρικές επαρχίες Χουμπέι και Χενάν τις επόμενες ημέρες. Οι αρχές του Πεκίνου έχουν βγάλει προειδοποιήσεις για καταρρακτώδεις βροχές και έχουν πει πως η πόλη ήταν έτοιμη να τεθεί σε κατάσταση ελέγχου πλημμυρών το πρωί της Τρίτης.

Με πληροφορίες από Reuters