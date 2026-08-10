Φονική επίθεση με drones κατά βιομηχανικών και πολιτικών στόχων πραγματοποίησε η Ουκρανία στην πόλη Νιζνεκάμσκ στο Ταταρστάν της Ρωσίας, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης, Ραντμίρ Μπελιάγεφ.
Σύμφωνα με τον δήμαρχο, σκοτώθηκε ένας αριθμός ανθρώπων.
Στο Νιζνεκάμσκ υπάρχει μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου.
Drones reportedly struck an oil refinery in Nizhnekamsk, Tatarstan, Russia. pic.twitter.com/40BUOPxWmT— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 10, 2026
🔴 Drones attack major oil refinery in Tatarstan, Russia.— UNITED24 Media (@United24media) August 10, 2026
On August 10, drones struck an oil refinery in Nizhnekamsk, Tatarstan, targeting a major facility capable of processing over 16 million tons of crude annually. pic.twitter.com/YCATr7iKfU
Με πληροφορίες από Reuters