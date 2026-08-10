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Φονική επίθεση με drones κατά βιομηχανικών και πολιτικών στόχων πραγματοποίησε η Ουκρανία στην πόλη Νιζνεκάμσκ στο Ταταρστάν της Ρωσίας, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης, Ραντμίρ Μπελιάγεφ.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, σκοτώθηκε ένας αριθμός ανθρώπων.

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Στο Νιζνεκάμσκ υπάρχει μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου.

Με πληροφορίες από Reuters