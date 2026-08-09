Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Από τον Φεβρουάριο ως τον Ιούλιο οι ΗΠΑ έριξαν περίπου το 65% των πυραύλων Patriot που είχαν, και μένουν λιγότεροι από 850, τη στιγμή που πριν αρχίσει ο πόλεμος ήταν στους 2.330, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Center for Strategic and International Studies (CSIS).

Σημειώνεται πως κανονικά οι αριθμοί αυτοί είναι απόρρητοι, οπότε όλα αυτά αποτελούν εκτιμήσεις. Ωστόσο γενικότερα θεωρείται ότι τα αποθέματα πυρομαχικών για συγκεκριμένα, ιδιαίτερα σημαντικά οπλικά συστήματα έχουν μειωθεί σημαντικά, τόσο για τις ΗΠΑ, όσο και για συμμαχικές χώρες του Κόλπου. Σύμφωνα με το CSIS, η Σαουδική Αραβία χρησιμοποίησε περίπου το 86% των πυραύλων PAC-3 για τους Patriot της μέσα στις πρώτες 38 ημέρες σύγκρουσης, με αποτέλεσμα τον Απρίλιο να έχει μείνει με 400 πυραύλους. Άλλες χώρες του Κόλπου είχαν παρόμοια κατανάλωση πυρομαχικών, εκτιμά το CSIS.

Advertisement

Advertisement

Μία νέα συστοιχία Patriot κοστίζει πάνω από 1 δισ. δολάρια, μεταξύ των οποίων 400 εκατομμύρια για το ίδιο το σύστημα και 690 εκατομμύρια για τους πυραύλους του. Το κόστος των Patriot PAC-3 υπολογίζεται στα 4-5 εκατομμύρια δολάρια ανά βλήμα. Υπενθυμίζεται πως Patriot ζητά και η Ουκρανία, προκειμένου να αμυνθεί στις ρωσικές επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους.

Κατασκευαστής του Patriot (Phased Array Tracking Radar for Intercept on Target) είναι η Raytheon Technologies. Είχε πρωτοαναπτυχθεί τη δεκαετία του 1980 και έκτοτε αναβαθμίζεται. Προορίζεται να παραμείνει σε υπηρεσία ως το 2048. Μια συστοιχία περιλαμβάνει ραντάρ, συστήματα ελέγχου, μονάδα παροχής ισχύος (γεννήτρια), εκτοξευτές και οχήματα υποστήριξης. Οι Patriot προορίζονται για την αναχαίτιση αεροσκαφών, βαλλιστικών πυραύλων και πυραύλων cruise (ανάλογα με το αναχαιτιστικό βλήμα που χρησιμοποιείται). Το ραντάρ έχει εμβέλεια άνω των 150 χλμ και μπορεί να ιχνηλατεί ταυτόχρονα πάνω από 100 στόχους. Μπορεί να αναχαιτίζει και πολυηχητικά όπλα, όπως αυτά που έχει χρησιμοποιήσει η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας.

Μεταξύ των χρηστών του συστήματος Patriot είναι οι ΗΠΑ, η Ελλάδα, η Γερμανία, η Πολωνία, η Ιαπωνία, το Κατάρ, τα ΗΑΕ και η Αίγυπτος. Οι ΗΠΑ έχουν εγκρίνει την πώληση 5.250 πυραύλων στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, το Κατάρ και τα ΗΑΕ για την αναπλήρωση αποθεμάτων.

Με πληροφορίες από Reuters