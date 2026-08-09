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Νέα «δόση» με αποχαρακτηρισμένο υλικό σχετικά με UFO έδωσε πρόσφατα στη δημοσιότητα το Πεντάγωνο των ΗΠΑ, που περιλαμβάνουν βίντεο, απεικονίσεις και έγγραφα όπου περιγράφονται τα μυστηριώδη αντικείμενα.

Σε αυτά που φαίνονται στα βίντεο περιλαμβάνεται ένα μυστηριώδες «πετράδι» να ίπταται πάνω από κατοικημένη περιοχή στη Μέση Ανατολή και μια μαύρη σφαίρα να αιωρείται πάνω από τον Ειρηνικό. Η τελευταία δόση περιλαμβάνει 41 έγγραφα, με αρκετά βίντεο, εικόνες και αρχεία pdf. Το παλαιότερο είναι από το 1953 και το πιο πρόσφατο φετινό. Η πρώτη δόση, με 161 έγγραφα, είχε αναρτηθεί στις 8 Μαΐου.

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Αναλυτικότερα, σε εικόνες από τον Κόλπο του Ομάν το 2021 εμφανίζεται ένα σκούρο «ψυχρό πετράδι» να κινείται άτακτα. Πρόκειται για ένα UAP (Unidentified Anomalous Phenomenon- είναι ο επίσημος όρος της κυβέρνησης και των επιστημόνων των ΗΠΑ για την περιγραφή τέτοιων αντικειμένων) διαμέτρου 1,2 μέτρων.

Σε άλλο βίντεο, που κατέγραψε στρατιωτική κάμερα στη Μέση Ανατολή το 2025, φαίνεται μια σφαίρα να πετά σε ευθεία γραμμή πάνω από κατοικημένη αστική περοχή. Σε αποχαρακτηρισμένο έγγραφο του FBI πρώην πιλότος των ενόπλων δυνάμεων αναφέρει ότι είδε φώτα στον ουρανό τον Οκτώβριο του 2023 σε πτήση μεταξύ Βοστώνης και Δουβλίνου. Υποστήριξε πως πολλοί άλλοι πιλότοι είχαν παρόμοιες εμπειρίες στο χρονικό διάστημα ανάμεσα στα μεσάνυχτα και τις 3 πμ.

Σε βίντεο από τον Ειρηνικό το 2019 μια μαύρη σφαίρα εμφανίζεται, εξαφανίζεται και επανεμφανίζεται. Φαίνεται να πάλλεται πηγαίνοντας αργά από αριστερά προς τα δεξιά. Σε έγγραφο από το 1953 το US Naval Photographic Interpretation Center παρουσιάζει τα συμπεράσματά του για δύο βίντεο από τις δυτικές ΗΠΑ με αντικείμενα που φαίνονται να μεγαλώνουν σε μέγεθος καθώς αυξάνεται η φωτεινότητά τους και θεωρείται ότι δεν είναι φυσικά φαινόμενα.

Με πληροφορίες από BBC