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Το υλικό περιλαμβάνει στρατιωτικές αναφορές, ιστορικά αρχεία και βίντεο που καταγράφηκαν από αισθητήρες υπερύθρων κοντά σε ευαίσθητες στρατιωτικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Μεταξύ των περιστατικών ξεχωρίζει η καταγραφή άγνωστων αντικειμένων πάνω από το πυρηνικό εργοστάσιο Pantex το 2015, καθώς και ιστορικές αναφορές που χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1940.

Παρά την έκταση των στοιχείων, το Πεντάγωνο διευκρινίζει ότι τα περισσότερα περιστατικά παραμένουν υπό αξιολόγηση και η δημοσίευση δεν επιβεβαιώνει την εξωγήινη προέλευση των αντικειμένων.

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Στο επίκεντρο της διεθνούς επικαιρότητας επανέρχονται τα Μη Προσδιορισμένα Ανώμαλα Φαινόμενα (UAP), γνωστά στο ευρύ κοινό ως UFO, μετά τη δημοσιοποίηση νέας σειράς αποχαρακτηρισμένων εγγράφων από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το υλικό περιλαμβάνει βίντεο, στρατιωτικές αναφορές και ιστορικά αρχεία που αφορούν περιστατικά κοντά σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις υψηλής ασφαλείας και περιοχές που συνδέονται με το αμερικανικό πυρηνικό οπλοστάσιο.

Πρόκειται για την τέταρτη κατά σειρά δημοσιοποίηση εγγράφων, η οποία αναρτήθηκε την Παρασκευή στον ιστότοπο του αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας, συνοδευόμενη από το μήνυμα ότι «ήρθε η ώρα ο αμερικανικός λαός να δει με τα μάτια του». Με την κίνηση αυτή, η Ουάσιγκτον διευρύνει το δημόσιο αρχείο για τα UAP, δίνοντας στη δημοσιότητα νέο οπτικοακουστικό υλικό και εκθέσεις που μέχρι σήμερα παρέμεναν διαβαθμισμένες.

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Τα νέα βίντεο

Ανάμεσα στα σημαντικότερα στοιχεία της δημοσιοποίησης βρίσκονται αρκετά στρατιωτικά βίντεο που καταγράφηκαν από αισθητήρες υπερύθρων αμερικανικών στρατιωτικών πλατφορμών.

Ένα από αυτά, διάρκειας 18 δευτερολέπτων, καταγράφηκε το 2025 πάνω από την Κίτρινη Θάλασσα και απεικονίζει ένα μυστηριώδες αντικείμενο με σχήμα που περιγράφεται ως οκτάκτινο ή αστεροειδές να αιωρείται κατά διαστήματα πάνω από την Ανατολική Ασία.

Σε δεύτερο βίντεο, που χρονολογείται από το 2020, εμφανίζεται ένα σκοτεινό αντικείμενο το οποίο θυμίζει «μέδουσα» να κινείται πάνω από τον Ατλαντικό Ωκεανό. Σύμφωνα με αναφορά της Βόρειας Διοίκησης των ΗΠΑ προς το Γραφείο Επίλυσης Ανωμαλιών Όλων των Τομέων (AARO), το αντικείμενο είχε ύψος περίπου 12 έως 15 πόδια και μετακινούνταν ακολουθώντας τη φορά του ανέμου. Οι αναλυτές σημειώνουν ότι ενδέχεται να επρόκειτο ακόμη και για μεγάλο παραμορφωμένο μπαλόνι, με το Υπουργείο Άμυνας να ξεκαθαρίζει πως η δημοσιοποίηση του βίντεο δεν αποτελεί επίσημη ταυτοποίηση του αντικειμένου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και βίντεο του 1996 από την πρώην Ομάδα Εργασίας UAP του Πολεμικού Ναυτικού, στο οποίο καταγράφεται κυκλικό αντικείμενο με προεξοχές που θυμίζουν φτερά να κινείται πάνω από ορεινή περιοχή στη δυτική πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ παρακολουθείται από στρατιωτικό αεροσκάφος.

Το περιστατικό στο πυρηνικό συγκρότημα Pantex

Ξεχωριστή θέση στα νέα έγγραφα καταλαμβάνει έκθεση του Υπουργείου Ενέργειας σχετικά με περιστατικό που σημειώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2015 στο εργοστάσιο πυρηνικών όπλων Pantex στο Τέξας, τη βασική εγκατάσταση συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης πυρηνικών όπλων των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την έκθεση, ραντάρ εντόπισε άγνωστο αντικείμενο να πετά σε ύψος μόλις 100 έως 200 ποδιών πάνω από την αυστηρά φυλασσόμενη εγκατάσταση. Οι άνδρες ασφαλείας που κινητοποιήθηκαν το περιέγραψαν ως αθόρυβο, διαμαντοειδούς σχήματος και χωρίς εμφανές σύστημα πρόωσης.

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Το αντικείμενο παρακολουθήθηκε για αρκετά μίλια προτού εξαφανιστεί, ενώ το σχετικό υλικό αναλύθηκε από τα Εθνικά Εργαστήρια Sandia και διαβιβάστηκε στο FBI. Στη δημοσιοποίηση περιλαμβάνονται επίσης διαδρομές ραντάρ, εικόνες παρακολούθησης και επεξεργασμένα στατικά καρέ από την έρευνα.

Νεότερες καταγραφές από το 2023 και το 2024

Στη νέα παρτίδα αποχαρακτηρισμένων εγγράφων δημοσιοποιήθηκαν ακόμη σχεδόν δύο λεπτά υπέρυθρου βίντεο από το 2024, στο οποίο ένα επιμήκες αντικείμενο φαίνεται, μετά από μεγέθυνση του αισθητήρα, να διαχωρίζεται σε πολλαπλά φωτεινά σημεία που κινούνται διαγώνια.

Παράλληλα, βίντεο διάρκειας 10 δευτερολέπτων από το 2023 καταγράφει δύο άγνωστα αντικείμενα να κινούνται ταυτόχρονα προς αντίθετες κατευθύνσεις, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει δοθεί επίσημη εξήγηση για την προέλευσή τους.

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Ιστορικά αρχεία από το 1948 και το 1949

Η δημοσιοποίηση δεν περιορίζεται στα σύγχρονα περιστατικά, αλλά περιλαμβάνει και ιστορικά έγγραφα.

Μεταξύ αυτών βρίσκεται η μεταγραφή μυστικής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε το 1949 στο Λος Άλαμος, όπου στρατιωτικοί και κορυφαίοι επιστήμονες εξέτασαν το κύμα θεάσεων των λεγόμενων «πράσινων πυροσφαιρών» πάνω από το Νέο Μεξικό, πολλές από τις οποίες είχαν καταγραφεί κοντά σε πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, ο αστρονόμος Λίνκολν ΛαΠάζ υποστήριξε ότι τα αντικείμενα δεν παρουσίαζαν χαρακτηριστικά συμβατικών μετεωριτών, ενώ αποκαλύφθηκε πως ούτε η ίδια η Πολεμική Αεροπορία μπορούσε να δώσει ικανοποιητική εξήγηση για το φαινόμενο.

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Στη δημοσιοποίηση περιλαμβάνονται επίσης έγγραφα του «Project Sign» του 1948, της πρώτης μεγάλης απόρρητης έρευνας της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας σχετικά με τις αναφορές για «ιπτάμενους δίσκους».

Οι ερευνητές, εξετάζοντας περίπου 100 περιστατικά, διαπίστωσαν σημαντικές ομοιότητες στις μαρτυρίες. Τα αντικείμενα περιγράφονταν ως δισκοειδή ή ωοειδή, με δυνατότητα αιώρησης, απότομης επιτάχυνσης και, σύμφωνα με ορισμένες αναφορές, ταχύτητας μεγαλύτερης από εκείνη του ήχου. Παρότι δεν κατέληξαν σε οριστικά συμπεράσματα, υπογράμμισαν ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δικαιολογούσαν τη συνέχιση της έρευνας.

Η έκθεση COMETA και οι δηλώσεις Χέγκσεθ

Στο αρχείο περιλαμβάνεται ακόμη η γνωστή Έκθεση COMETA, η οποία εκπονήθηκε από συνταξιούχους Γάλλους στρατηγούς και ειδικούς σε θέματα άμυνας. Η μελέτη υποστηρίζει ότι, για ορισμένα από τα πλέον ανεξήγητα περιστατικά διεθνώς, η υπόθεση εξωγήινης προέλευσης αποτελεί μία από τις πιθανές ερμηνείες και προτρέπει τις κυβερνήσεις να αντιμετωπίζουν το ζήτημα ως θέμα εθνικής ασφάλειας.

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Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε ότι το υπουργείο συνεργάζεται πλήρως με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την επίτευξη, όπως είπε, «πρωτοφανούς διαφάνειας» γύρω από τα UAP.

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«Αυτά τα αρχεία, που παρέμεναν διαβαθμισμένα για χρόνια, τροφοδοτούσαν εικασίες. Ήρθε η ώρα οι Αμερικανοί πολίτες να τα δουν με τα ίδια τους τα μάτια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Χωρίς οριστικά συμπεράσματα

Παρά την έκταση του υλικού που δόθηκε στη δημοσιότητα, το Πεντάγωνο επισημαίνει ότι τα περισσότερα περιστατικά εξακολουθούν να βρίσκονται υπό αξιολόγηση και ότι η δημοσίευση των βίντεο και των εγγράφων δεν συνιστά επιβεβαίωση εξωγήινης προέλευσης ή οποιασδήποτε συγκεκριμένης εξήγησης για τα καταγεγραμμένα φαινόμενα.

Σύμφωνα με το αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας, ο ιστότοπος που φιλοξενεί τα αποχαρακτηρισμένα αρχεία έχει ήδη συγκεντρώσει περισσότερες από 1,7 δισεκατομμύρια επισκέψεις παγκοσμίως, γεγονός που, όπως αναφέρει, καταδεικνύει το έντονο διεθνές ενδιαφέρον για τις έρευνες γύρω από τα Μη Προσδιορισμένα Ανώμαλα Φαινόμενα.

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