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Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσική επίθεση στην περιοχή του Χαρκόβου, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν μαζική επίθεση πυροβολικού σε κατοικημένη περιοχή χωριού στην περιοχή Τσουγκούιφ, ανακοίνωσε μέσω του Telegram το γραφείο του γενικού εισαγγελέα που ανήρτησε φωτογραφίες από κατεστραμμένες κατοικίες.

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Δώδεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και 39 τραυματίσθηκαν σε ουκρανική επίθεση με drones στο Ταταρστάν, στην κεντρική Ρωσία, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Η επίθεση είχε ως στόχο την βιομηχανική πόλη του Νιζνεκάμσκ, σε απόσταση 1.600 χιλιομέτρων από τα ουκρανικά σύνορα.

Αυτή η «μαζική» επίθεση είχε ως στόχο «βιομηχανικές μονάδες και κατοικημένες περιοχές» στην πόλη που φιλοξενεί διυλιστήρια πετρελαίου και ένα σημαντικό πετροχημικό εργοστάσιο, σύμφωνα με τις αρχές.

Μία γυναίκα σκοτώθηκε στην περιοχή του Μπελγκορόντ, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στην Χερσώνα σε επίθεση drone κατά ταξί, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Συνολικά, οι ρωσικές δυνάμεις κατέρριψαν κατά την διάρκεια της νύκτας 456 ουκρανικά drones επάνω από διάφορες περιοχές και το έδαφος της προσαρτημένης Κριμαίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Αμυνας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP