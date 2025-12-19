Το Tianshan Shengli Tunnel ή Σήραγγα Νίκης της Τιενσάν είναι η μακρύτερη σήραγγα αυτοκινητόδρομου ταχείας κυκλοφορίας παγκοσμίως, ενώ αναμένεται ότι θα παραδοθεί στην κυκλοφορία στα τέλη της φετινής χρονιάς, διευκολύνοντας την οδική σύνδεση μεταξύ των νότιων και των βόρειων περιοχών στην Αυτόνομη Περιφέρεια των Ουιγούρων του Σιντσιάνγκ που βρίσκεται στα βορειοδυτικά της Κίνας.

The Tianshan Shengli Tunnel, the world's longest expressway tunnel, will be open to traffic by the end of this year, enabling a new shortcut linking southern and northern parts of northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. #XinhuaNews pic.twitter.com/ZuDlTova7Y

December 19, 2025

Μιλώντας στη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου που οργάνωσε το Γραφείο Πληροφοριών της περιφερειακής κυβέρνησης στη Σιντσιάνγκ, ο Γκούο Σενγκ αναπληρωτής διευθυντής της περιφερειακής διεύθυνσης Μεταφορών στην Σιντσιάνγκ, δήλωσε ότι η αναφερόμενη σήραγγα ταχείας κυκλοφορίας διασχίζει την οροσειρά Τιεν Σαν, ενώ αναμένεται ότι θα μετριάσει το πρόβλημα κυκλοφοριακής συμφόρησης που για μεγάλο χρονικό διάστημα εμπόδιζε τη συντονισμένη οικονομική ανάπτυξη μεταξύ των βόρειων και των περιοχών της αναφερόμενης περιφέρειας.

Το τούνελ της οδικής σήραγγας έχει μήκος 22,13 χιλιόμετρα, ενώ θα μειώσει τον χρόνο που απαιτείται για να διασχίσει κανείς οδικώς την οροσειρά Τιεν Σαν μέσα σε περίπου 20 λεπτά, ενώ σήμερα απαιτούνται αρκετές ώρες.