Ο αυτοκινητόδρομος Πάτρα–Πύργος μπαίνει στην τελική του ευθεία, καθώς σύμφωνα με τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Χρίστο Δήμα, το τελευταίο τμήμα του άξονα Μιντιλόγλι-Αλισσός θα δοθεί στην κυκλοφορία την ερχόμενη Πέμπτη (4/12), ολοκληρώνοντας έναν δρόμο που αλλάζει ριζικά τις μεταφορές, τη ροή της κίνησης και την ασφάλεια σε ολόκληρη την Πελοπόννησο.

Τα τελευταία 10 χιλιόμετρα του νέου αυτοκινητοδρόμου φέρνουν το έργο ένα βήμα πριν το 100%. Ταυτόχρονα τελειώνει η κατασκευή δυο κόμβων στο Μιντιλόγλι και τη ΒΙ.ΠΕ, η Κάτω Διάβαση στα Βραχναίικα, 2 μεγάλοι τοίχοι 2 μεγάλοι τοίχοι αντιστήριξης στα Τσουκαλαίικα, καθώς και τα κτήρια διοίκησης και διοδίων στα Καμίνια.

Η ολοκλήρωση του Πάτρα–Πύργος αποτελεί ένα από τα πιο κομβικά οδικά έργα της τελευταίας δεκαετίας. Η νέα χάραξη αναμένεται να αναβαθμίσει καθολικά τη διασύνδεση της περιοχής, μειώνοντας τη διάρκεια της διαδρομής έως και 40 λεπτά και αυξάνοντας δραστικά τα επίπεδα οδικής ασφάλειας, ειδικά σε έναν δρόμο που μέχρι σήμερα αποτελούσε σημείο αναφοράς για τα προβλήματα που παρουσίαζε.

Με τα πρώτα 65 χιλιόμετρα να έχουν παραδοθεί ήδη από τον Ιούλιο, από τον Αλισσό έως τον Πύργο, το τελικό κομμάτι συμπληρώνει τον αυτοκινητόδρομο που συνδέει απρόσκοπτα την Πάτρα με τον Πύργο. Ο νέος δρόμος διαθέτει δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση και Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης, έχει ταχύτητα σχεδιασμού 120 χλμ./ώρα, ενώ ενσωματώνει οκτώ κόμβους, δεκάδες τεχνικά έργα και σύγχρονα συστήματα ασφάλειας.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι το ταξίδι από την Αθήνα έως τον Πύργο θα πραγματοποιείται πλέον σε λιγότερο από 3 ώρες. Στο έργο εντάσσονται δύο μετωπικοί σταθμοί διοδίων σε Κάτω Αχαΐα και Χανάκια, αλλά και δύο πλευρικοί σε Κάτω Αχαΐα και Αμαλιάδα, με τη χρέωση να γίνεται βάσει χιλιομετρικής απόστασης.

Περιλαμβάνει 27 άνω και 37 κάτω διαβάσεις, 150 οχετούς, καθώς και τοίχους αντιστήριξης συνολικού μήκους 7.250 μέτρων, υποδομές που διασφαλίζουν ότι ο δρόμος δεν είναι απλώς γρήγορος και άνετος, αλλά και ανθεκτικός.

Σημαντική παράμετρος της λειτουργικής αναβάθμισης είναι οι δύο νέοι Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών, σε Καράϊικα και Πύργο αντίστοιχα, και στις δύο κατευθύνσεις.

Παράλληλα, υπάρχουν δύο σημεία εξυπηρέτησης πελατών στους σταθμούς διοδίων, ώστε οι οδηγοί να έχουν άμεση υποστήριξη. Στην καρδιά του έργου βρίσκεται και το εφεδρικό Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας στον Πύργο, το οποίο θα συνεργάζεται στενά με την Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων για την παρακολούθηση της κίνησης και των συμβάντων σε πραγματικό χρόνο.

Πηγή: Car and Motor