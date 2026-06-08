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Τον Γρηγόρη Αρναούτογλου συνάντησε η κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», μιλώντας για το πρόσφατο και σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε και τον οδήγησε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Η εξομολόγηση του Αρναούτογλου για την περιπέτεια υγείας του

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» και τη δημοσιογράφο Βασιλική Μπασιούρη, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είπε χαρακτηριστικά: «Εγώ δεν έκανα τίποτα για να σας ανησυχήσω, αλλά αν ανησύχησε κάποιος, τον ευχαριστώ πάρα πολύ.

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Αν και, δόξα τω Θεώ, έτσι μου στείλανε πάρα πολλά μηνύματα ο κόσμος και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, ήταν ένα από αυτά τα ξαφνικά, αυτός ο κολικός νεφρού, και το έχει περάσει πάρα πολύς κόσμος. Έχει πάρα πολύ πόνο, είναι ένας αδιανόητος πόνος δηλαδή, δεν μπορούσα να το πιστέψω, δεν πιάνει τίποτα».

Ο παρουσιαστής αντιλαμβανόμενος τον έντονο πόνο, απευθύνθηκε άμεσα στον γιατρό του. «Βγήκε η πέτρα και όλα καλά. Δεν είμαι τόσο πολύ φοβιτσιάρης σε αυτό, γιατί εκείνη τη στιγμή που ένιωσα τον πόνο, πήρα και τον γιατρό μου λίγο και κατάλαβα αμέσως ότι υπήρχε κάποιο τέτοιο πρόβλημα, γιατί του εξήγησα πού πονάω», πρόσθεσε.

«Ξέρετε πολλές φορές, όταν συζητάμε τέτοια πράγματα στην τηλεόραση, επειδή τα αναλύεις πολλές φορές πολύ γρήγορα και στο πόδι, κάποιοι ίσως να μην το καταλαβαίνουνε και βρίσκουνε πάντα κάτι για να σχολιάσουνε, οπότε είναι κάποιο άλλο θέμα. Όλα αυτά συμβαίνουν, μεγαλώνουμε, έτσι είναι τα πράγματα και θα συμβούν. Έχω και ένα θέμα με τη χολή», κατέληξε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.