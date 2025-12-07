Τον γύρο του διαδικτύου έκανε το πρωί της Κυριακής η είδηση ότι η Χριστίνα Παππά ετοιμάζεται να παντρευτεί για τρίτη φορά στα 56 της χρόνια.

Αφορμή στάθηκε η ανάρτησή της με μια σειρά φωτογραφιών από μια παραλία στις Φιλιππίνες με λευκό φόρεμα μπροστά σε ένα ολάνθιστο σκηνικό με μπαλόνια που σχημάτιζαν τη φράση «Marry me» στην οποία κάτω από την οποία έγραψε «Yes I do», ενώ στα σχόλια ακόμα και οι στενοί της φίλοι, όπως η Μαρία Καλάβρια, έγραψαν τις ευχές τους στα σχόλια.

Advertisement

Advertisement

Παντρεύεται τελικά η Χριστίνα Παππά;

«Δεν έχω καμία σχέση με το φλερτ» δήλωνε στις αρχές της σεζόν η Χριστίνα Παππά σε τηλεοπτική της συνέντευξη. Εδώ και πολλά χρόνια η ηθοποιός που δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στον χώρο της εστίασης δηλώνε επίμονα κάθε φορά που τη ρωτούσαν ότι είναι μόνη της στην προσωπική της ζωή, έχοντας ουσιαστικά να «κλείσει» αυτό το παράθυρο στην προσωπική της ζωή, την οποία γνωρίζουν καλά μόνο οι πολύ κοιντινοί της άνθρωποι.

Η απάντηση, λοιπόν, στο ερώτημα αν παντρεύεται η Χριστίνα Παππά είναι αρνητική. Το συγκεκριμένο γαμήλιο σκηνικό δεν είχε στηθεί φυσικά για εκείνη αλλά για έναν Φιλιππινέζο που έκανε με εντυπωσιακό τρόπο πρόταση γάμου στην αγαπημένη του και η Χριστίνα φωτογραφήθηκε εκεί με χιουμοριστική διάθεση, χωρίς να πιστεύει ότι θα έπαιρναν στα σοβαρά την ανάρτησή της, αφού ούτε σύντροφο εμφανίζει στη φωτογραφία, ούτε έχει παραδεχτεί ποτέ δημόσια ότι είναι δεσμευμένη!