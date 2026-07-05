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Η παράσταση, σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Νικολαΐδη, παρουσιάζει τον Γεράσιμο Σκιδαρέση στον ρόλο ενός πολιτικού που αποφασίζει να παραιτηθεί και να απολογηθεί δημόσια.

Ο κεντρικός ήρωας επιδιώκει να εκφωνήσει έναν αποκαλυπτικό λόγο στη Βουλή, αναγνωρίζοντας τα λάθη και τις παραλείψεις της μακρόχρονης διαδρομής του.

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Το έργο «Εκτός Ύλης Reloaded» του Κώστα Λεϊμονή, σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Νικολαΐδη με πρωταγωνιστή τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση, επιστρέφει στην Αθήνα στις 10 Ιουλίου, στο θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη».

Το έργο

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Ένας βουλευτής, που έχει διατελέσει επί σειρά ετών και υπουργός ελληνικών κυβερνήσεων, αποφασίζει να παραιτηθεί από το αξίωμά του και να εγκαταλείψει μια για πάντα την πολιτική ζωή της χώρας.

Έτσι, ετοιμάζεται να εκφωνήσει τον τελευταίο του λόγο στη Βουλή τη νύχτα της ψήφου εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση. Έναν λόγο, που όμοιός του δεν έχει διαβαστεί ποτέ στην αίθουσα του κοινοβουλίου.

«Το πρόβλημα ξεκινά από την στιγμή που η αξία του κοστουμιού ξεπερνά την αξία του ανθρώπου που το φορά»

Αφού έχει αναλογιστεί τις πράξεις και κυρίως τις παραλείψεις του σε οικογενειακό και επαγγελματικό επίπεδο, εξομολογείται και παράλληλα απολογείται ενώπιον ενός λαού που τον πίστεψε, με την ελπίδα ότι -έστω και την τελευταία στιγμή- θα προλάβει να γίνει σύμμαχος της αλήθειας και υποστηρικτής μιας μεγάλης συγγνώμης, που έπρεπε να έχει ειπωθεί καιρό πριν.

Η παράσταση παρουσιάστηκε την περίοδο 2016-2018 (Θέατρο Αλκμήνη, Θέατρο Ιλίσια, περιοδεία στην Ελλάδα), στις 27 Μαρτίου 2018, την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου, παρουσιάστηκε στον φυσικό της χώρο μέσα στην Βουλή των Ελλήνων, το 2019 σε Βρυξέλλες και Στουτγκάρδη, τον Οκτώβριο 2025 στον Καναδά και τον Φεβρουάριο 2026 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Το ήθος όλης της πολιτείας είναι το ίδιο με αυτών που την κυβερνούν»

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«Όλα ξεκίνησαν, όταν έτυχε να διαβάσω ένα απόσπασμα του έργου στο ίντερνετ το 2015», γράφει η σκηνοθέτις της παράστασης στο σημείωμα της. «Ενθουσιάστηκα! Ένας πολιτικός με κρίση συνείδησης; Ένας πολιτικός που θυσιάζει το χρήμα και την εξουσία στο βωμό της αλήθειας; Ένας πολιτικός που ξεπερνά τους φόβους και τον εγωισμό του και ζητά ταπεινά συγγνώμη από τον λαό που εξαπάτησε, αλλά και από τον ίδιο του τον εαυτό που αλλοτρίωσε; Δεν είχα διαβάσει απλώς ένα πολιτικό κείμενο. Οι προεκτάσεις του δεν ήταν μόνο έντονα κοινωνικές, αλλά και βαθιά προσωπικές, γιατί όπως έχει πει και ο Ισοκράτης «Το ήθος όλης της πολιτείας είναι το ίδιο με αυτών που την κυβερνούν».

Όσο θα βλέπουμε δίπλα μας ανθρώπους να σφαδάζουν κι εμείς, αντί να βοηθήσουμε, τους βγάζουμε φωτογραφία, όσο θα επιβραβεύεται στα ριάλιτι η αδιακρισία της κλειδαρότρυπας, όσο οι φυλές θα αποτελούν λόγο να χωρίζονται οι λαοί, κανείς μας δεν θα μπορεί να λέγεται άνθρωπος. Θα υπογράφει πλέον επίσημα την αποποίηση των ευθυνών του σε αυτή τη γη. Όποιο κύκλωμα μάς θέλει με χαμηλά το κεφάλι, τόσο πιο ψηλά πρέπει να το ορθώνουμε. Κάθε κύκλωμα, εξάλλου, έχει την αντίστασή του.

Έτσι, ένιωσα τότε ότι ένας τέτοιος λόγος οφείλει να ακουστεί. Κι επειδή το να ακουστεί από κάποιον πολιτικό ανήκει στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας, αποφασίσαμε με τον Κώστα και τον Γεράσιμο να «έρθει το βουνό στον Μωάμεθ». Έτσι κι έγινε και το βραβευμένο έργο πρωτοείδε το φως θεατρικής σκηνής το 2016 στο θέατρο Αλκμήνη.

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Σήμερα, οκτώ χρόνια μετά από την πρώτη παρουσίασή του, επανερχόμαστε ακόμα πιο δυναμικά με το «Εκτός Ύλης reloaded»γιατί -δυστυχώς- ακόμα μας χρειάζεται απ’ ότι φαίνεται αυτός ο λόγος και η ανάγκη για αναμόρφωση, αρχικά ατομική κι έπειτα συλλογική, είναι επιτακτική».

Ταυτότητα παράστασης

Κείμενο: Κώστας Λεϊμονής

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Σκηνοθεσία/Κοστούμια/Φωτισμοί: Κωνσταντίνα Νικολαΐδη

Σκηνικά: Μαρία Φιλίππου

Πρωτότυπη μουσική: Γιώργος Περού

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Στον κεντρικό ρόλο ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης,

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Μαζί του οι Δημήτρης Κωνσταντινίδης, Ελένη Θεοχάρη, Κωνσταντίνος Μπάρκος

Info

Παρασκευή 10 Ιουλίου, 21:30

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Εισιτήρια: 20€ κανονικό, 17€ φοιτητικό, ανέργων, AMEA, πολυτέκνων

Διάρκεια: 70 λεπτά