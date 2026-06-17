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Ο ηθοποιός Γεράσιμος Σκιαδαρέσης μίλησε για την πορεία του και χαρακτήρισε «ευλογία» το γεγονός ότι διαθέτει μια φυσιογνωμία που του επιτρέπει να υποστηρίζει διαφορετικούς και ποικίλους ρόλους.

Όπως ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Action24 και στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», «απ’ ό,τι μου έχουν πει έχω μια φάτσα που γράφει, το δέχομαι πια. Είναι ευλογία, χρωστάω τη μισή μου καριέρα στη φάτσα μου».

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Σε ερώτηση για το τι θεωρεί επίσης ευλογία στη ζωή του, απάντησε: «Την οικογένειά μου, τις δουλειές που έχω κάνει. Θεωρώ τον εαυτό μου μάλλον ευτυχισμένο και μάλλον ικανοποιημένο. Αφήνω ένα “μάλλον” γιατί ποτέ δεν ξέρεις, αλλά σε γενικές γραμμές είμαι ευχαριστημένος από το πώς μου έχει φερθεί η τύχη».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη σύζυγό του και επίσης ηθοποιό, Μπέσυ Μάλφα, περιγράφοντας τη γνωριμία και τη σχέση τους. Όπως είπε, «διαφέρουμε σε πάρα πολλά πράγματα. Όταν γνωριστήκαμε δεν ήταν καθόλου της οικογένειας· ήταν μια τύπισσα με δερμάτινα, μηχανόβια, που έλεγε ότι δεν θα παντρευτεί ποτέ. Δεν έψαχνα μια τέτοια σύζυγο. Γνωριστήκαμε, ερωτευτήκαμε και η ίδια η ζωή μάς έδειξε ότι με αυτόν τον άνθρωπο θέλω να είμαι και να κάνω οικογένεια, οπότε όλα τα άλλα περιττεύουν». Πρόσθεσε επίσης ότι «η σύζυγος άφησε τη μηχανή, εγώ άφησα τα πολλά ταξίδια, αλλάξαμε τρόπο ζωής και αποφασίσαμε ότι θέλουμε να είμαστε μαζί».

Ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης μίλησε και για τις κόρες του, οι οποίες έχουν ξεκινήσει καριέρα στο τραγούδι ως το ντουέτο «Σκιαδαρέσες». Όπως αποκάλυψε, «μου είπαν ότι θα το πούμε Σκιαδαρέσες κι εγώ τους είπα ότι μου φαίνεται κακόηχο, δεν μου αρέσει, αλλά με γεια σας και χαρά σας». Όπως παραδέχτηκε, τελικά είχαν δίκιο.

«Δεν είχα φανταστεί την πορεία τους, με συγκινεί πάρα πολύ. Δεν με ηρεμεί τελείως γιατί είναι μια δύσκολη δουλειά, αλλά πλέον το χειρίζονται μόνες τους. Με ικανοποιεί κατ’ αρχάς ότι κάνουν αυτό που θέλουν. Βλέπω και Μάλφα και Σκιαδαρέση (στις κόρες του), αλλά στη βελτιωμένη εκδοχή τους — τουλάχιστον γλιτώνουν τα κουσούρια μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για το μέλλον του σημείωσε ότι «αισθάνομαι ότι δουλεύω μόνο όταν κάνω πράγματα με τα χέρια μου». Όπως είπε, αυτή την περίοδο απολαμβάνει ένα μικρό διάστημα ανεργίας πριν από την επόμενη δουλειά του και ασχολείται με φυτά, ενώ έχει κατασκευάσει και ένα σκέπαστρο για εργαλεία. Το όνειρό του, όπως αποκάλυψε, είναι να ζήσει πιο μακριά, ως αγρότης.