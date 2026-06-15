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Ο Σέρβος σέντερ του Ολυμπιακού, Νίκολα Μιλουτίνοφ, κάνει θραύση στην καρδιά της συντρόφου του, Βανέσσας Αραμπάνου, η οποία είναι Ελληνίδα και εργάζεται σε φαρμακευτική εταιρεία.

Το ζευγάρι είναι μαζί εδώ και 2 χρόνια και πλέον μοιράζεται την ίδια στέγη στα νότια προάστια. Ο Νίκολα και η Βανέσσα πλέον εμφανίζονται παντού μαζί: Από τις φιέστες του Ολυμπιακού μέχρι και τις παρέες τους εκτός γηπέδου. Μάλιστα, στο φετινό Final 4, ο Νίκολα μετά το τέλος του αγώνα έσπευσε να την αγκαλιάσει και η στιγμή αποτυπώθηκε σε μια φωτογραφία την οποία ανέβασε στα social media με την αγαπημένη του να σχολιάζει: «Mαζί είναι καλύτερα».

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Μία από τις μεγάλες αγάπες της Βανέσσας είναι τα ταξίδια, με πιο πρόσφατο εκείνο που έκανε μαζί με τον σύντροφό της στην Τανζανία. Μια επίσης κοινή λατρεμένη τους συνήθεια είναι να παρακολουθούν τους αγώνες του τενίστα και φίλου του Νίκολα, Νόβακ Τζόκοβιτς.

Μπορεί να μην έχουν λόγο να κρύβουν τον έρωτά τους, ωστόσο προτιμούν να κινούνται σε πιο στενούς κύκλους. Κάνουν στενή παρέα με τον συμπαίκτη του Νίκολα και αρχηγό του Ολυμπιακού, Κώστα Παπανικολάου, και τη σύζυγό του, Αγγελική Μπίχτα, με τους οποίους μοιράζονται πολλές χαλαρές βραδιές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δυο τους επιθυμούν να δημιουργήσουν σύντομα τη δική τους οικογένεια. Αυτό όμως που αποτελεί τον πιο κοντινό στόχο τους είναι να ολοκληρώσει ο μπασκετμπολίστας του Ολυμπιακού τις προπονήσεις και τους αγώνες του, στα τέλη Ιουνίου, και να οργανώσουν τις διακοπές τους σε ελληνικά νησιά που ακόμη δεν έχουν ανακαλύψει. Φυσικά, θα επισκεφθούν και τη Σερβία. Η Ελλάδα και ο Ολυμπιακός είναι δύο από τις μεγάλες αγάπες τους. Αλλωστε ο Ν. Μιλουτίνοφ έχει παραδεχθεί ότι «ο Πειραιάς δεν είναι το μοναδικό λιμάνι, αλλά για εμένα είναι το ασφαλέστερο. Η Αθήνα δεν είναι η μοναδική πόλη, αλλά για εμένα είναι η πιο όμορφη. Ο Ολυμπιακός δεν είναι ο μοναδικός σύλλογος, αλλά είναι ο αγαπημένος μου. Εχω ωριμάσει μαζί του, ερωτεύτηκα εδώ»