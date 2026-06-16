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Για τις αλλαγές που έχει παρατηρήσει στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τις σχέσεις και τις διαφωνίες μίλησε ο Χρήστος Μάστορας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στη διαδικτυακή εκπομπή Face Off του Ντέμης Νικολαΐδης.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής αναφέρθηκε στην ανάγκη που ένιωθε παλαιότερα να επιμένει στη δική του άποψη όταν θεωρούσε ότι είχε δίκιο, παραδεχόμενος πως με τα χρόνια έχει αλλάξει στάση και αντιμετωπίζει διαφορετικά τις καταστάσεις μέσα σε μια σχέση.

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Μιλώντας για τη σύντροφό του, Γαρυφαλλιά Καληφώνη, εξήγησε ότι τον έχει βοηθήσει να δει τα πράγματα από μια διαφορετική οπτική και να αντιληφθεί πως η ουσία δεν βρίσκεται στο ποιος έχει δίκιο, αλλά στη διατήρηση της ισορροπίας και της αρμονίας.

Όπως είπε χαρακτηριστικά:

«Είναι λάθος που θεωρούσα παλιά ότι επειδή είχα δίκιο σε κάτι, δεν χρειαζόταν να ασχοληθώ με αυτό. Είναι πολύ λάθος, το αντιλαμβάνομαι μετά από πολύ καιρό έχω αρχίσει και στη σχέση μου και το κατευνάζω αυτού του είδους τα συναισθήματα, του να επιβληθώ, γιατί έχει να κάνει και με ποιον είσαι. Η Γαρυφαλλιά με έχει βοηθήσει να αντιληφθώ ότι δεν έχει σημασία ποιος έχει δίκιο και ποιος είναι από πάνω».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Χρήστος Μάστορας μίλησε και για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τη δημόσια εικόνα του, αποκαλύπτοντας ότι για πολλά χρόνια ένιωθε την ανάγκη να προστατεύει τον εαυτό του μέσα από μια περσόνα που είχε δημιουργήσει.

Όπως ανέφερε:

«Πάντα σαν άνθρωπος κρατούσα κάτι για εμένα, έφτιαχνα μία περσόνα για να μπορώ να ανεβαίνω πάνω στη σκηνή και στις συνεντεύξεις. Πάντα φοβόμουν να εκθέσω τον πραγματικό μου εαυτό στον κόσμο, η κριτική στον πραγματικό σου εαυτό είναι πιο σκληρή από ό,τι στην περσόνα σου, μου αρέσει να τον μοιράζομαι με τους ανθρώπους που αγαπώ. Δεν θέλω να εμπιστευτώ την αγνή μου την ψυχή σε όλον τον κόσμο».

Με τις δηλώσεις του, ο τραγουδιστής μίλησε ανοιχτά τόσο για τις αλλαγές που έχει φέρει η προσωπική του ζωή στον τρόπο σκέψης του, όσο και για την ανάγκη να διατηρεί ένα μέρος του εαυτού του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, προστατεύοντας όσα θεωρεί πραγματικά πολύτιμα.