Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Δύο ισχυροί σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών έπληξαν τη Βενεζουέλα, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 900 ανθρώπων και τον εγκλωβισμό δεκάδων χιλιάδων κατοίκων κάτω από τα συντρίμμια.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης εντατικοποιούνται με τη χρήση drones και δορυφορικών χαρτών, καθώς οι πιθανότητες επιβίωσης των εγκλωβισμένων μειώνονται δραματικά μετά την παρέλευση του πρώτου 72ώρου.

Σωστικά συνεργεία κατάφεραν να απεγκλωβίσουν ζωντανό ένα βρέφος 18 ημερών στη Λα Γκουάιρα, αφού παρέμεινε παγιδευμένο στα ερείπια για 32 ώρες.

Το σύστημα προειδοποίησης Android της Google απέστειλε εκατομμύρια ειδοποιήσεις στους πολίτες λίγα δευτερόλεπτα πριν από την ισχυρή δόνηση, επιτρέποντας σε πολλούς χρήστες να απομακρυνθούν εγκαίρως.

Οι κάτοικοι στις πληγείσες περιοχές εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια για την περιορισμένη ανταπόκριση του κρατικού μηχανισμού στις προσπάθειες έρευνας και διάσωσης που βρίσκονται σε εξέλιξη.

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Χωρίς σταματημό συνεχίζεται η ροή των εικόνων από τη Βενεζουέλα, όπου οι σεισμοί άφησαν πίσω τους σωρούς από συντρίμμια, πάνω από 900 νεκρούς και δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους. Ο απολογισμός του διπλού σεισμού στη Βενεζουέλα αυξάνεται ώρα με την ώρα και μαζί του μεγαλώνει η απόγνωση των κατοίκων για την περιορισμένη βοήθεια από τις αρχές.

Συνεχίζουν οι επιχειρήσεις διάσωσης

Οι ειδικοί γνωρίζουν ότι το λεγόμενο «παράθυρο ζωής» των πρώτων 72 ωρών κλείνει. Από εκεί και πέρα, οι πιθανότητες επιβίωσης μειώνονται δραματικά, εκτός εάν οι εγκλωβισμένοι έχουν πρόσβαση σε νερό ή αέρα.

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Πάνω από τις κατεστραμμένες συνοικίες της Λα Γκουάιρα πετούν drones εξοπλισμένα με θερμικές κάμερες, καταγράφοντας ίχνη θερμότητας και δημιουργώντας τρισδιάστατους χάρτες των κατεστραμμένων κτιρίων, ώστε τα σωστικά συνεργεία να γνωρίζουν πού υπάρχουν οι μεγαλύτερες πιθανότητες να εντοπιστούν εγκλωβισμένοι.

Την ίδια στιγμή, δορυφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης συγκρίνουν την περιοχή πριν και μετά τους σεισμούς, επιτρέποντας στους συντονιστές να εντοπίσουν ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα που έχουν ισοπεδωθεί και να ιεραρχήσουν τις επιχειρήσεις διάσωσης. Οι εικόνες αποκαλύπτουν το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής, με δεκάδες πολυκατοικίες να έχουν μετατραπεί σε σωρούς από συντρίμμια.

Οι σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, που συγκλόνισαν τη Βενεζουέλα με διαφορά λίγων δευτερολέπτων την Τετάρτη, σκόρπισαν τον θάνατο και την καταστροφή, ισοπεδώνοντας αμέτρητα κτίρια σε αρκετές περιοχές, ιδίως στη Λα Γουάιρα, μια παράκτια πόλη κοντά στην πρωτεύουσα Καράκας, όπου οι κάτοικοι καταγγέλλουν την ανεπαρκή ανταπόκριση του κρατικού μηχανισμού στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Συγκλονιστικές διασώσεις

Ένα βίντεο που δημοσίευσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων δείχνει διασώστες να επιχειρούν κάτω από προβολείς, πάνω σε έναν σωρό από συντρίμμια και να βγάζουν έξω ένα μωρό εν μέσω χειροκροτημάτων, αργά χθες το βράδυ, στην πλέον πληγείσα πόλη της χώρας, τη Λα Γκουάιρα.

Rescuers pulled a mother and her newborn baby to safety after they survived more than 24 hours trapped beneath the debris following the powerful earthquake in Venezuela. pic.twitter.com/id5FD7d5Jz — Massimo (@Rainmaker1973) June 27, 2026

Ο φακός τους καταγράφει να δίνουν ο ένας στον άλλο το μωρό, τυλιγμένο μέσα σε μια κουβέρτα, προτού καθαρίσουν προσεκτικά το παιδί με χαρτομάντιλα. Σύμφωνα με τον χρήστη που δημοσίευσε το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το μωρό, ηλικίας μόλις 18 ημερών, βγήκε σώο μέσα από τα ερείπια αφού παρέμεινε εγκλωβισμένο για 32 ώρες. Η μητέρα του βρέφους διασώθηκε μία ώρα αργότερα.

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Το σύστημα Android Alert έσωσε χιλιάδες ζωές

Σύμφωνα με πληροφορίες, εκατομμύρια χρήστες κινητών Android στη Βενεζουέλα σώθηκαν, αφού έλαβαν προειδοποιητικό μήνυμα λίγα δευτερόλεπτα πριν από τους ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα και κατάφεραν να βγουν εγκαίρως από τα κτίρια που βρίσκονταν. Ειδικότερα, στάλθηκαν πάνω από 11 εκατομμύρια ειδοποιήσεις στη διάρκεια των σεισμών, ενώ περίπου 1,4 εκατομμύρια ήταν υψηλού κινδύνου.

Το σύστημα της Google έστειλε ειδοποιήσεις πριν αρχίσει η έντονη δόνηση, δίνοντας σε αρκετούς ανθρώπους λίγο χρόνο για να αντιδράσουν και να προστατευτούν. Σε βίντεο που ανέβηκε στο διαδίκτυο φαίνονται άνθρωποι να τρέχουν κοιτώντας τα κινητά τους και αμέσως μετά να ξεκινά ο σεισμός.

Όπως εξηγούν οι ειδικοί, το σύστημα δεν «προβλέπει» σεισμούς. Αντίθετα, τους εντοπίζει τη στιγμή που ξεκινούν και στέλνει άμεσα ειδοποιήσεις σε περιοχές που θα επηρεαστούν.

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Nunca sabremos las cifras, pero la alerta de Android salvo miles de vidas, algo que muy pocos sabian que existía. pic.twitter.com/s6CL9GKvwv — Wismer mendoza (@wismerM) June 27, 2026

Η λειτουργία βασίζεται στους αισθητήρες κίνησης που έχουν τα Android κινητά. Οι αισθητήρες αυτοί μπορούν να καταγράψουν μικρές δονήσεις από τα πρώτα σεισμικά κύματα.

Πώς λειτουργεί το σύστημα

Το σύστημα αναλύει γρήγορα τις πληροφορίες και εκτιμά αν πρόκειται για σεισμό, το μέγεθός του και τις περιοχές που θα επηρεαστούν.

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Στη συνέχεια, στέλνει ειδοποιήσεις στα κινητά των χρηστών που βρίσκονται κοντά στην περιοχή του σεισμού. Τα δευτερόλεπτα που κάνουν τη διαφορά

Οι σεισμοί έχουν δύο είδη κυμάτων. Τα πρώτα είναι πιο αδύναμα και φτάνουν γρήγορα, ενώ τα δεύτερα είναι πιο ισχυρά και προκαλούν τις μεγαλύτερες ζημιές.

Το σύστημα εντοπίζει τα πρώτα κύματα και στέλνει ειδοποίηση πριν φτάσουν τα πιο δυνατά, δίνοντας λίγα δευτερόλεπτα στους χρήστες για να αντιδράσουν.

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