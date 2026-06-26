Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο διπλός σεισμός στη Βενεζουέλα προκάλεσε τον θάνατο 920 ανθρώπων, ενώ 172 παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια και 3.360 έχουν τραυματιστεί.

Οι καταστροφές από το φαινόμενο περιλαμβάνουν 3.000 άστεγους και 1.400 κατεστραμμένα κτίρια, μεταξύ των οποίων νοσοκομεία και εμπορικά κέντρα.

Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της προστατεύοντας την κόρη της κατά την κατάρρευση του σπιτιού τους, ενώ ένα υγιές βρέφος γεννήθηκε μέσα στα ερείπια.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης για τον εντοπισμό επιζώντων συνεχίζονται υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, με τις αρχές να αναμένουν αύξηση του αριθμού των θυμάτων.

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Ο απολογισμός των θυμάτων του διπλού σεισμού που έπληξε τη Βενεζουέλα προχθές Τετάρτη το απόγευμα (τοπική ώρα) δεν σταματά να γίνεται ολοένα πιο βαρύς, καθώς 920 είναι πλέον οι νεκροί, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί όσο περνούν οι ώρες.

Την ίδια στιγμή, κάτω από τα συντρίμμια είναι ακόμα εγκλωβισμένοι 172 άνθρωποι- αυτός είναι ο επίσημος αριθμός που αναφέρει η κυβέρνηση- ενώ τουλάχιστον 3.360 έχουν τραυματιστεί.

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Σε ό,τι αφορά στις καταστροφές από τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα, τουλάχιστον 3.000 άνθρωποι έχουν χάσει το σπίτι τους. Περίπου 1.400 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές, ανάμεσά τους 13 νοσοκομεία και 25 εμπορικά κέντρα, συμπλήρωσε ο Χόρχε Ροντρίγκες.

Η ανυπέρβλητη αγάπη της μητέρας

Εν μέσω δραματικών επιχειρήσεων διάσωσης, σπρακατικές ιστορίες για το μεγαλείο της αυτοθυσίας βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Μία μητέρα θυσίασε τη ζωή της για να σώσει τη μονάκριβη κόρη της.

Όπως αποκάλυψε ο ποδοσφαιριστής Έκτορ Μπέγιο, η σύζυγός του, Αντρέα, έγινε η ανθρώπινη «ασπίδα» του παιδιού τους. Με μια σπαρακτική ανάρτηση στο Instagram, περιέγραψε πως η «αγάπη της ζωής του» κάλυψε με το σώμα της τη μικρή τους κόρη τη στιγμή που το σπίτι τους κατέρρεε.

«Θα της διηγηθώ την ιστορία για το πώς την έσωσες, αγάπη μου. Πώς έδωσες τη δική σου ζωή για την κόρη μας. Πώς ήσουν μια γενναία γυναίκα που δεν την εγκατέλειψε ποτέ, ακόμη και όταν άφηνες την τελευταία σου πνοή», έγραψε συγκλονισμένος στην ανάρτησή του.

Σε διαδοχικές αναρτήσεις του, ο ποδοσφαιριστής αποκάλυψε ότι ταξίδεψε στο Καράκας, όπου νοσηλεύεται η κόρη του.

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«Η κόρη μου και η θεία της είναι καλά. Δεν θα πάρουν εξιτήριο σήμερα, θα παραμείνουν στο νοσοκομείο. Σας ευχαριστώ όλους για τη στήριξη μέσα σε αυτόν τον αβάσταχτο πόνο», έγραψε.

Σε άλλη ανάρτησή του στο Instagram Story, εξέφρασε τον αβάσταχτο πόνο του με λόγια που ραγίζουν καρδιές: «Πώς να εξηγήσω στην κόρη μας ότι έχασες τη ζωή σου για να σώσεις τη δική της; Και ότι εγώ δεν ήμουν εκεί για να κάνω το παραμικρό; Πώς να της το εξηγήσω; Δώσε μου δύναμη τώρα».

Την τραγική είδηση επιβεβαίωσε και η τοπική ποδοσφαιρική οργάνωση Τύπου και Δημοσιότητας Cumaná de Campeones, η οποία ανέφερε: «Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε ότι η σύντροφος του ποδοσφαιριστή Έκτορ Μπέγιο “Κίκε”, με καταγωγή από την Κουμανά, εντοπίστηκε νεκρή κάτω από τα ερείπια μετά τον σεισμό που έπληξε τη χώρα. Η κόρη τους, ωστόσο, επέζησε από την κατάρρευση της πολυκατοικίας όπου διέμενε η οικογένεια».

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Γυναίκα γέννησε μέσα στα ερείπια μετά το διπλό φονικό σεισμό

Στην πόλη Λα Γκουάιρα, την ώρα που οι μετασεισμικές δονήσεις εξακολουθούσαν να γίνονται αισθητές και τα σωστικά συνεργεία συνέχιζαν τις έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων, μια γυναίκα γέννησε ένα απολύτως υγιές αγοράκι κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες χωρίς ηλεκτροδότηση και με περιορισμένα ιατρικά μέσα στη διάθεσή της.

🚨🆘‼️Mientras Venezuela enfrenta una de las jornadas más difíciles tras el devastador terremoto que golpeó al estado La Guaira, una nueva vida llegó al mundo en medio de la emergencia.



Con el apoyo del personal que permanecía atendiendo la contingencia, una madre dio a luz… pic.twitter.com/F9gyWc7li9 — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) June 26, 2026

Η ιστορία της μητέρας και του νεογέννητου εξαπλώθηκε γρήγορα, μετατρέποντάς τους σε σύμβολο ελπίδας για ολόκληρη τη Βενεζουέλα και υπενθυμίζοντας πως ακόμη και μέσα στον πόνο και την καταστροφή, η ζωή συνεχίζει να βρίσκει τον δρόμο της.

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