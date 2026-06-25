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«O δεύτερος σεισμός των 7,5 Ρίχτερ στη Βενεζουέλα αντιστοιχεί σε δύο εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας ή σε 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμα», όπως τόνισε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας, αναφέροντας την ίδια στιγμή πως η ενέργεια που απελευθερώθηκε ήταν «τεράστια».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ, τα δεδομένα δείχνουν πιθανότητα για μετασεισμό γύρω στα 6,5 Ρίχτερ, επισημαίνοντας ότι κάθε περιοχή έχει το δικό της δυναμικό και τα δικά της γεωλογικά χαρακτηριστικά.

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Ο Ε. Λέκκας υποστήριξε στην συνέχεια ότι οι δύο μεγάλοι σεισμοί «συμπλήρωσαν ο ένας τον άλλον» ως προς τις καταστροφές. Ο πρώτος προκάλεσε βλάβες σε μικρού όγκου κτήρια, ενώ ο δεύτερος χτύπησε τα ψηλά και μεγάλα κτήρια, δημιουργώντας ένα ευρύ φάσμα ζημιών.

Ο καθηγητής κατέληξε ότι οι επόμενες ημέρες θα είναι κρίσιμες για την επιστημονική αποτίμηση των ζημιών και των μηχανισμών που ενεργοποιήθηκαν. Σε ερώτηση για το αν η περιοχή της Βενεζουέλας μοιάζει σεισμικά με τη Μεσόγειο, ο καθηγητής είπε ότιπρόκειται για τελείως διαφορετικό γεωτεκτονικό περιβάλλον, όπου συγκρούονται οι λιθοσφαιρικές πλάκες της Βόρειας και της Νότιας Αμερικής.

Τα ρήγματα εκεί είναι «μια τάξη μεγαλύτερα» από τα ελληνικά, ενώ σεισμοί των 7 Ρίχτερ είναι συνηθισμένοι. Ο καθηγητής στάθηκε μεταξύ άλλων και στον δομημένο ιστό της Βενεζουέλας, ο οποίος αποτελείται από παλιά κτίρια, κατασκευές χωρίς αντισεισμικό κανονισμό και νεότερα κτίρια στα οποία «είναι αμφίβολο αν εφαρμόζονται οι αντισεισμικοί κανόνες στην πράξη». Αυτό, σε συνδυασμό με φαινόμενα όπως η απόσυρση της θάλασσας, οι ρευστοποιήσεις και τα μεγάλα ρήγματα που περνούν κάτω από πυκνοκατοικημένες κοιλάδες, συνέθεσε όπως είπε, το «παζλ της καταστροφής».