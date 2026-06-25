Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Δύο ισχυροί σεισμοί, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, έπληξαν τη Βενεζουέλα προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 164 ανθρώπων και τον τραυματισμό 971 πολιτών.

Η περιοχή Λα Γκουάιρα υπέστη τις σοβαρότερες καταστροφές, με πολυάριθμα κτίρια να έχουν ισοπεδωθεί, εγκλωβίζοντας εκατοντάδες κατοίκους στα συντρίμμια.

Οι τοπικές αρχές κήρυξαν τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ οι κάτοικοι καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για τον απεγκλωβισμό συγγενών τους εν μέσω ελλείψεων σε διασωστικά μέσα.

Η διεθνής κοινότητα οργανώνει την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς το διεθνές αεροδρόμιο παραμένει κλειστό λόγω εκτεταμένων ζημιών στις υποδομές του.

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Πολλοί Βενεζουελάνοι προσπαθούν με ό,τι μέσο διαθέτουν να απεγκλωβίσουν φίλους και συγγενείς που παγιδεύτηκαν στα συντρίμμια των γκρεμισμένων κτιρίων, πολλές ώρες μετά τους δίδυμους σεισμούς που στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 164 ανθρώπους, με βάση τον προσωρινό απολογισμό των τοπικών αρχών.

Κτίρια ισοπεδωμένα ή βουλιαγμένα, βουνά από χαλάσματα, όπου ολόκληρες οικογένειες αναζητούν με απόγνωση τους εγκλωβισμένους δικούς τους: στο επίκεντρο του σεισμού, δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν συγκλονιστικές σκηνές καταστροφής που αφήνουν να εννοηθεί ότι ο τελικός απολογισμός θα είναι κατά πολύ βαρύτερος.

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Η ζώνη που έχει πληγεί περισσότερο είναι αυτή της Λα Γκουάιρα, στα βόρεια της πρωτεύουσας Καράκας. Εκεί βρίσκονται το διεθνές αεροδρόμιο Μαϊκετία, που έκλεισε επειδή υπέστη τεράστιες ζημιές, καθώς και η παραθαλάσσια πόλη Κάτια Λα Μαρ, όπου πολλά κτίρια κατέρρευσαν.

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Σε ένα από αυτά κατοικούσε ο Αντόνιο Μπερμούδες: «Υπάρχει ένα σημείο όπου μια νεαρή, η Τζένιφερ, από τον ενδέκατο όροφο, μου απάντησε. Αλλά δεν έχουμε κανένα εργαλείο, δεν έχουμε κανένα μέσο για να την βοηθήσουμε να βγει», είπε ο ανδρας.

Στο ίδιο σημείο, η Λίσμπετ Βάσκες, 37 ετών, αφηγείται πώς η οικογένειά της γλίτωσε την τελευταία στιγμή: πήδηξαν από τα παράθυρα ενώ το κτίριο είχε αρχίσει ήδη να γκρεμίζεται. «Ήταν τρομακτικό. Οι γείτονες στους επάνω ορόφους θάφτηκαν, προσπαθούμε να τους βγάλουμε».

«Δεν μας έμεινε τίποτα. Τίποτα απολύτως, ούτε καν το κουράγιο να μπούμε εκεί μέσα», είπε ο Λάρι Ρόχας, 49 ετών, μπροστά σε ένα σωρό συντριμμιών όπου έχουν εγκλωβιστεί συγγενείς του.

«Χρειαζόμαστε ανθρώπους να έρθουν να μας βοηθήσουν. Εδώ βρίσκεται ένα κοριτσάκι, εγκλωβισμένο από χθες το βράδυ. Μπορούμε να την βγάλουμε, χρειαζόμαστε μια μπουλντόζα», είπε ο 48χρονος Ντάνι Ρίσο, άλλος κάτοικος της περιοχής.

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Ο συνομήλικός του Ζαν Αλεξάντερ Καπότε, που έχασε την πεθερά του και αναζητά απεγνωσμένα την αγνοούμενη κόρη του, έκανε έκκληση για «βοήθεια, γρήγορα».

Η διεθνής βοήθεια οργανώνεται αλλά θα απαιτηθεί «μια μαζική, συλλογική προσπάθεια», προειδοποίησε νωρίτερα ο επικεφαλής των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ Τομ Φλέτσερ.

Οι ΗΠΑ υποσχέθηκαν ότι θα ανταποκριθούν «γρήγορα και αποτελεσματικά», όπως είπε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, στέλνοντας «αμέσως» βοήθεια και διασώστες.

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Η Κίνα, η Ινδία, ακόμη και το Ιράν (παραδοσιακός σύμμαχος της Βενεζουέλας), πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λατινικής Αμερικής, πρότειναν βοήθεια, είτε ομάδες έρευνας και διάσωσης, είτε γιατρούς και νοσηλευτές.

Λεηλασίες στην Κάτια Λα Μαρ

Μια ομάδα δημοσιογράφων του Γαλλικού Πρακτορείου είπε ότι είδε λεηλασίες στην Κάτια Λα Μαρ, στα παράλια της Βενεζουέλας.

Σύμφωνα με τους δημοσιογράφους, άνδρες και γυναίκες έβγαιναν με σακούλες γεμάτες με τρόφιμα από ένα εμπορικό κατάστημα που είχε εν μέρει τυλιχθεί στις φλόγες.

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Venezuela 🇻🇪: people in this part of La Guaira are still waiting for any kind of rescue team to arrive.



Who knows how many people are trapped underneath that rubble? pic.twitter.com/y6dhsqqWcJ — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) June 25, 2026

«Η γη τρέμει»

Σύμφωνα με την προσωρινή πρόεδρο Ντέλσι Ροδρίγκες, που κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, οι νεκροί είναι τουλάχιστον 164 και οι τραυματίες 971.

Οι δύο σεισμοί, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, σημειώθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης, στις 18.04 τοπική ώρα (01.04 της Πέμπτης, ώρα Ελλάδας). Με βάση στοιχεία της αμερικανικής γεωλογικής υπηρεσίας USGS, ο σεισμός των 7,5 βαθμών ήταν ο ισχυρότερος που έχει σημειωθεί στη Βενεζουέλα από το 1900.

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Η πρώτη δόνηση προερχόταν από εστιακό βάθος 21,9 χιλιομέτρων και το επίκεντρό της εντοπίστηκε περίπου 200 χιλιόμετρα δυτικά του Καράκας. Ακολούθησε, 39 δευτερόλεπτα αργότερα, ο δεύτερος, ισχυρότερος σεισμός, που προερχόταν από εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.

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Έχουν καταγραφεί περισσότεροι από 20 μετασεισμοί.

A pair of powerful earthquakes rocked Venezuela, tearing down buildings, closing the country’s main airport and sending panicked residents of the capital pouring into the streets. At least 146 have died, the acting president said Thursday, warning that the toll was expected to… pic.twitter.com/byaOua2DuE — The Associated Press (@AP) June 25, 2026

Στο Καράκας, όπου πολλά κτίρια κατέρρευσαν, οι δρόμοι είναι γεμάτοι με μπάζα και γυαλιά. Πολλοί άνθρωποι πέρασαν τη νύχτα τους στο ύπαιθρο ή μέσα στα αυτοκίνητά τους.

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Αναφέρθηκαν διακοπές ρεύματος ενώ ο υπουργός Εσωτερικών Ντιοσντάντο Καμπέγιο είπε ότι διέταξε να διακοπεί η τροφοδοσία με φυσικό αέριο «για να αποφευχθεί τυχόν ατύχημα».

Το πρωί σήμερα, σχεδόν κανένα κατάστημα δεν άνοιξε. Στους δρόμους, η κυκλοφορία των αυτοκινήτων ήταν πυκνή καθώς πολλοί κάτοικοι προσπαθούσαν να απομακρυνθούν από επικίνδυνα, ετοιμόρροπα κτίρια.

«Η γη τρέμει, τρέμει τώρα» ακούστηκαν να φωνάζουν κατά τη διάρκεια ενός μετασεισμού, οι άνθρωποι που είχαν συγκεντρωθεί γύρω από ένα ήδη γκρεμισμένο κτίριο. Κάποιοι παρατηρούσαν τις ομάδες διάσωσης, άλλοι επιχειρούσαν να εντοπίσουν αγνοούμενους κάτω από τα τσιμέντα.

Imágenes de La Guaira tras los terremotos del miércoles del 24 de junio.



En video compartido por el periodista Román Camacho se pueden escuchar voces de personas tapiadas por un edificio colapsado.



Al momento de esta publiación (8:00 am), se desconoce el nombre de ese eficio.… pic.twitter.com/XE73riNHSt — Efecto Cocuyo (@EfectoCocuyo) June 25, 2026

«Η βοήθεια επείγει»

«Ακόμη και πριν από τους σεισμούς, περίπου 8 εκατομμύρια άνθρωποι στη Βενεζουέλα χρειάζονταν ανθρωπιστική βοήθεια», υπενθύμισε ο Φλέτσερ. «Η καταστροφή αυτή μπορεί να επιδεινώσει τις υπάρχουσες ευπάθειες. Η διεθνής, βιώσιμη στήριξη των ανθρωπιστικών οργανισμών που επεμβαίνουν επί του πεδίου είναι βασική και επείγουσα», πρόσθεσε.

Το διεθνές αεροδρόμιο Μαϊκετία είναι κλειστό επειδή υπέστησαν μεγάλες ζημιές οι υποδομές του, όμως το Καράκας διαθέτει το στρατιωτικό αεροδρόμιο Λα Καρλότα για τη μεταφορά της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Οι σεισμοί έγιναν αισθητοί μέχρι τη γειτονική Κολομβία, στην Μπογοτά, σε μια απόσταση 1.000 χιλιομέτρων. Πολλοί τους αισθάνθηκαν και σε πόλεις της βόρειας Βραζιλίας.

Το 1997 στο Καριάκο, στη βορειοανατολική Βενεζουέλα, σκοτώθηκαν από σεισμό 73 άνθρωποι ενώ το 1967, από άλλο σεισμό στο Καράκας, οι νεκροί ανήλθαν σε 236.

Κινητοποίηση για ανθρωπιστική βοήθεια από τον ΟΗΕ

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε «βαθύτατα θλιμμένος» για την απώλεια ανθρώπινων ζωών και τις εκτεταμένες καταστροφές που προκάλεσαν οι καταστροφικοί σεισμοί που έπληξαν χθες τη Βενεζουέλα.

Σε δήλωση που αποδίδεται στον εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα, τον Στεφάν Ντουζαρίκ, ο Γενικός Γραμματέας εκφράζει τα «ειλικρινή συλλυπητήριά» του στις οικογένειες των θυμάτων και εύχεται «ταχεία ανάρρωση» στους τραυματίες.

Σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές, έχουν καταγραφεί σημαντικές καταστροφές σε αρκετές πολιτείες, μεταξύ των οποίων και στην πρωτεύουσα Καράκας. Πολλοί άνθρωποι φέρονται να έχουν σκοτωθεί και τραυματιστεί, ενώ άλλοι παραμένουν παγιδευμένοι ή εξακολουθούν να αγνοούνται. Κρίσιμες υποδομές έχουν υποστεί ζημιές και βασικές υπηρεσίες έχουν διακοπεί.

Τα Ηνωμένα Έθνη στη Βενεζουέλα, συμπεριλαμβανομένης της Ανθρωπιστικής Ομάδας Χώρας, κινητοποιούν βοήθεια και συνεργάζονται στενά με την κυβέρνηση και τους εταίρους τους για τη στήριξη της ανταπόκρισης. Το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Συντονισμό Ανθρωπιστικών Υποθέσεων διευκολύνει την ανάπτυξη ομάδων έρευνας και διάσωσης.

Ο Γενικός Γραμματέας χαιρετίζει τις προσφορές αλληλεγγύης και στήριξης από κράτη-μέλη «σε αυτή την κρίσιμη στιγμή» και εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τον λαό και την κυβέρνηση της Βενεζουέλας.