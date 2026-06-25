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Ένα ιδιαίτερα συγκινητικό στιγμιότυπο καταγράφηκε στη Βενεζουέλα μετά τον ισχυρό διπλό σεισμό που έπληξε τη χώρα, αφήνοντας πίσω του εκτεταμένες καταστροφές. Βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου δείχνει έναν άνδρα να σπεύδει στα ερείπια κτιρίου που κατέρρευσε, προκειμένου να σώσει τα δύο σκυλάκια του.

Στο βίντεο φαίνεται να απομακρύνει με προσοχή τα κατοικίδιά του από τα συντρίμμια, σε μια στιγμή που έχει συγκινήσει χιλιάδες ανθρώπους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς εκτυλίσσεται μέσα στο χάος που προκάλεσε ο Εγκέλαδος.

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En medio del fuerte terremoto que sacudió a Caracas, un hombre se regresó a su casa para rescatar a sus mascotas.



💔😭🇻🇪 pic.twitter.com/KRq3WNqj4D — Guillo (@codiguillos) June 24, 2026

Την ίδια ώρα, οι συνέπειες των σεισμών παραμένουν δραματικές. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, τουλάχιστον 164 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ περίπου 1.000 έχουν τραυματιστεί από το φονικό χτύπημα.

Η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ εκτίμησε νωρίτερα ότι υπάρχει 44% πιθανότητα οι θάνατοι να ξεπερνούν τους 10.000.

Στο Καράκας, τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν αδιάκοπα τις έρευνες στα κατεστραμμένα κτίρια, αναζητώντας εγκλωβισμένους και επιζώντες. Μαρτυρίες από το πεδίο αναφέρουν ότι από αρκετά σημεία ακούγονται ακόμη εκκλήσεις για βοήθεια, γεγονός που εντείνει την αγωνία για την τύχη όσων παραμένουν κάτω από τα χαλάσματα.

Ο δήμαρχος του Τσακάο τόνισε ότι «δεν θα εγκαταλείψουμε το σημείο μέχρι να βρούμε και τον τελευταίο άνθρωπο που μπορούμε να σώσουμε», υπογραμμίζοντας την πίεση αλλά και την αποφασιστικότητα των συνεργείων που επιχειρούν αδιάκοπα στις πληγείσες περιοχές.