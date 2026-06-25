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Σκηνές που θυμίζουν εικόνες αποκάλυψης καταγράφονται στη Βενεζουέλα μετά τον εξαιρετικά ισχυρό διπλό σεισμό μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξε τη χώρα χθες, προκαλώντας τεράστιες καταστροφές και εντείνοντας τους φόβους για χιλιάδες θύματα.

Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 18:04 τοπική ώρα (01:04 ώρα Ελλάδας), με τη δύναμη του εγκέλαδου να προκαλεί την κατάρρευση ολόκληρων κτιρίων. Μετά το χτύπημα του σεισμού, η χώρα τέθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

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Την κατάσταση που επικρατεί στην πρωτεύουσα, το Καράκας, περιέγραψε μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Καράκας, Θοδωρής Μαραγγέλης. «Δεν έχει σημειωθεί τόσο μεγάλος σεισμός από το 1900», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σαφής εικόνα σχετικά με τον συνολικό αριθμό νεκρών και τραυματιών.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε, οι πρώτες πληροφορίες που μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για τουλάχιστον 16 ανθρώπους που έχουν διασωθεί. Όπως πρόσθεσε: «Αύριο σίγουρα θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Οι αριθμοί πιθανότατα θα αυξηθούν».

Ο κ. Μαραγγέλης περιέγραψε επίσης σοβαρά προβλήματα στις βασικές υποδομές, καθώς σε αρκετές περιοχές της πόλης έχουν διακοπεί τόσο η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος όσο και η υδροδότηση.

«Εμείς στο κέντρο του Καράκας δεν έχουμε ούτε ρεύμα ούτε νερό αυτή τη στιγμή, ενώ σε άλλα σημεία της πόλης η κατάσταση είναι πιο ομαλή», ανέφερε.

Από την πλευρά της, η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, δήλωσε ότι τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 700 έχουν τραυματιστεί, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση ως «τραγωδία».

Στα συγκεκριμένα προκαταρκτικά στοιχεία δεν έχουν ακόμη συμπεριληφθεί θύματα από την πολιτεία Λα Γκουάιρα, η οποία βρίσκεται κοντά στο Καράκας και όπου βρίσκεται επίσης το αεροδρόμιο της πόλης, περιοχή που, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει δεχθεί το μεγαλύτερο πλήγμα.