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Σοκ και ανησυχία προκαλούν τα βίντεο που αποτυπώνουν τη στιγμή κατά την οποία δύο ιδιαίτερα ισχυροί σεισμοί, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, έπληξαν τη Βενεζουέλα αργά το βράδυ της Τετάρτης 24 Ιουνίου, αφήνοντας πίσω εικόνες εκτεταμένης καταστροφής.

Μέσα σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα κτίρια καταρρέουν, δρόμοι καλύπτονται από συντρίμμια και πολίτες προσπαθούν πανικόβλητοι να απομακρυνθούν και να προστατευτούν, ενώ οι συνεχείς μετασεισμικές δονήσεις εξακολουθούν να προκαλούν αναστάτωση σε ολόκληρη τη χώρα.

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Μέχρι αυτή τη στιγμή, οι επίσημες πληροφορίες αναφέρουν τουλάχιστον 32 νεκρούς και περισσότερους από 700 τραυματίες. Ωστόσο, οι αρχές επισημαίνουν ότι ο απολογισμός παραμένει προσωρινός, καθώς υπάρχουν περιοχές στις οποίες δεν έχει ακόμη αποκατασταθεί πλήρως η πρόσβαση, με τη Λα Γκουάιρα να συγκαταλέγεται στις περιοχές που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα.

Σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών (USGS), η πρώτη σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 7,2 Ρίχτερ και εκδηλώθηκε σε εστιακό βάθος περίπου 21,9 χιλιομέτρων, σε απόσταση περίπου 200 χιλιομέτρων δυτικά του Καράκας.

Μόλις 39 δευτερόλεπτα αργότερα ακολούθησε η ισχυρότερη δόνηση, μεγέθους 7,5 Ρίχτερ, η οποία σημειώθηκε σε μικρότερο εστιακό βάθος, περίπου 10 χιλιομέτρων.

DIOS MIO!!!! pero fue el señor terremoto!!! pic.twitter.com/K8mqXHj5OT — en Belén (@conlopatore) June 24, 2026

Οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν το φαινόμενο ως «σεισμικό δίδυμο», έναν όρο που χρησιμοποιείται όταν δύο ισχυροί σεισμοί εκδηλώνονται σχεδόν ταυτόχρονα, με αποτέλεσμα να ενισχύονται σημαντικά οι καταστροφικές τους συνέπειες.

Το USGS προειδοποίησε ότι σεισμοί τέτοιου μεγέθους μπορούν να οδηγήσουν σε εκτεταμένες υλικές ζημιές και σε πολύ μεγάλο αριθμό θυμάτων.

Μετά τους δύο κύριους σεισμούς ακολούθησαν τουλάχιστον 20 ισχυροί μετασεισμοί, διατηρώντας τους κατοίκους σε κατάσταση συνεχούς αγωνίας και αναγκάζοντας χιλιάδες ανθρώπους να παραμείνουν στους δρόμους.