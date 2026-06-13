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Την εξόντωση του αρχηγού της συμμορίας Tren de Aragua, της μεγαλύτερης εγκληματικής οργάνωσης στη Βενεζουέλα και μιας από τις ισχυρότερες στη Λατινική Αμερική, ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος Τραμπ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ υποστηρίζει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν αεροπορικό πλήγμα για να εξοντώσουν «τον Νίνιο Γκερέρο, τον διαβόητο αρχηγό της Tren de Aragua, μιας από τις πιο αιμοδιψείς τρομοκρατικές οργανώσεις στον πλανήτη Γη».

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BREAKING: The U.S. military has killed the alleged leader of Venezuela-based gang Tren de Aragua, President Trump announced Friday.



The president said on Truth Social that U.S. Southern Command carried out a "swift and lethal kinetic strike" to "successfully execute" Hector… pic.twitter.com/LeliPK2RzM — CBS News (@CBSNews) June 13, 2026

Η Tren de Aragua σχηματίστηκε αρχικά στη Βενεζουέλα και επέκτεινε τη δράση της σε άλλα κράτη της Λατινικής Αμερικής – ιδίως στην Κολομβία, στο Περού και στη Χιλή. Η συμμορία, που έχει χαρακτηριστεί «τρομοκρατική οργάνωση» από την κυβέρνηση Τραμπ, κατηγορείται μεταξύ άλλων για εμπορία ανθρώπων, απαγωγές, βιασμούς, διακίνηση ναρκωτικών και δολοφονίες.

Η στρατιωτική επιχείρηση, επεσήμανε ο Τραμπ, «συντονίστηκε στενά με τους φίλους μας στη Βενεζουέλα, με τους οποίους συνεργαζόμαστε πολύ καλά. Ως αποτέλεσμα, οι τρομοκράτες της Tren de Aragua δεν έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στη Βενεζουέλα ή οπουδήποτε αλλού».

«Θα βρούμε αυτούς τους στυγερούς δολοφόνους και βαρόνους ναρκωτικών οπουδήποτε και οποτεδήποτε, και θα τους στείλουμε στα βάθη της κολάσεως όπου ανήκουν», υποσχέθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.