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Η προσωρινή πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροδρίγκες, επιβεβαίωσε ότι οι νεκροί ξεπερνούν τους 160, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε περισσότερους από 1.000.

Σωστικά συνεργεία πραγματοποιούν επιχειρήσεις απεγκλωβισμού στα συντρίμμια, καθώς ο αριθμός των αγνοουμένων έχει ήδη ξεπεράσει τις 10.000 άτομα.

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν τη σφοδρότητα της δόνησης, αναδεικνύοντας τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι ηλικιωμένοι πολίτες κατά τη διάρκεια του σεισμού.

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Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξαν το Καράκας και τις γύρω περιοχές τα ξημερώματα της Πέμπτης 25 Ιουνίου (ώρα Ελλάδας).

Την ώρα που σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις επιχειρήσεις μέσα στα συντρίμμια και οι αρχές καταγράφουν ήδη περισσότερους από 160 νεκρούς, έντονη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση των ηλικιωμένων ανθρώπων που αδυνατούσαν να μετακινηθούν γρήγορα και δεν κατάφεραν να εγκαταλείψουν τα επικίνδυνα κτίρια.

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Ανάμεσα στα πολλά βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αποτυπώνουν τις δραματικές στιγμές των σεισμών, ένα ξεχωρίζει ιδιαίτερα λόγω της ανθρώπινης διάστασης που καταγράφει. Στο βίντεο φαίνεται ένα ηλικιωμένο ζευγάρι να βρίσκεται μέσα στο διαμέρισμά του τη στιγμή που εκδηλώνεται η ισχυρή σεισμική δόνηση.

😢Así vivieron esta pareja de ancianos el terremoto de #Venezuela



Dos fuertes sismos sacudieron el miércoles el oeste de la capital de Venezuela, provocando el derrumbe de edificios en #Caracas, dejando personas atrapadas bajo los escombros, y llevaron a científicos a estimar… pic.twitter.com/aci0yLAxSe June 25, 2026

Στα πλάνα διακρίνεται μια ηλικιωμένη γυναίκα με κινητικές δυσκολίες, καθισμένη, ενώ δίπλα της βρίσκεται ο σύζυγός της μαζί με τις δύο γάτες τους. Και οι δύο αντιλαμβάνονται αμέσως τι συμβαίνει, γνωρίζοντας όμως παράλληλα ότι οι δυνατότητές τους να αντιδράσουν ή να προστατευτούν είναι περιορισμένες.

Τότε ο ηλικιωμένος άνδρας πλησιάζει τη σύζυγό του και της πιάνει τα χέρια, προσπαθώντας μαζί να διατηρήσουν την ισορροπία τους μέσα στην έντονη δόνηση. Ο ίδιος φαίνεται να καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια για να παραμείνει όρθιος, ενώ οι γάτες, τρομαγμένες από τη σεισμική δόνηση, εξαφανίζονται από το πλάνο.

Το συγκεκριμένο βίντεο αποτυπώνει με ιδιαίτερα έντονο τρόπο τόσο τη σφοδρότητα όσο και τη διάρκεια του σεισμού που έπληξε τη χώρα. Σύμφωνα με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, ο αριθμός των νεκρών έχει πλέον ξεπεράσει τους 160, ενώ οι τραυματίες εκτιμάται ότι είναι περισσότεροι από 1.000.

Την ίδια στιγμή, τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τον χρόνο αναζητώντας επιζώντες κάτω από τα ερείπια, ενώ οι αγνοούμενοι έχουν ήδη ξεπεράσει τους 10.000 ανθρώπους.