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Ο Ολλανδός ερευνητής Φρανκ Χούγκερμπετς, γνωστός για τις αμφιλεγόμενες θεωρίες του σχετικά με τη σύνδεση των πλανητικών κινήσεων με τη σεισμική δραστηριότητα στη Γη, προειδοποίησε το βράδυ της Τετάρτης για μια ιδιαίτερη αστρονομική διαμόρφωση που, κατά την εκτίμησή του, θα μπορούσε να συνδεθεί με αυξημένη πιθανότητα ισχυρών σεισμών τις επόμενες ημέρες.

Σε ανάρτησή του στα social media έγραψε: «Η αστρονομική διάταξη των πλανητών και της Σελήνης τις επόμενες δύο ημέρες. Πιθανότητα ισχυρότερης σεισμικής δραστηριότητας». Η ανάρτηση συνοδευόταν από γραφική απεικόνιση των πλανητών Ερμή, Ουρανού και Άρη, παρουσιάζοντας τις μεταξύ τους γωνιακές σχέσεις και τη θέση τους ως προς τη Γη.

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Planetary and lunar geometry in the next two days. Potential for some stronger seismic activity. pic.twitter.com/VegbtZUHqS — SSGEOS (@ssgeos) June 24, 2026

Λίγες ώρες αργότερα, δύο ισχυροί διαδοχικοί σεισμοί έπληξαν τη Βενεζουέλα, προκαλώντας σοβαρές καταστροφές στο Καράκας και στη Λα Γκουάιρα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σημειώθηκαν καταρρεύσεις κτιρίων και εκτεταμένες ζημιές, ενώ οι αρχές έκαναν λόγο για 32 νεκρούς και περίπου 700 τραυματίες.

Η μεταβατική κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας τέθηκε εκτός λειτουργίας λόγω των ζημιών που υπέστη. Παράλληλα, ανεστάλη η λειτουργία των σχολείων σε πληγείσες περιοχές, καθώς τα προβλήματα στις υποδομές κρίθηκαν σημαντικά. Επιπλέον, αναμένεται η άφιξη διεθνών ομάδων διάσωσης για την ενίσχυση των επιχειρήσεων αντιμετώπισης της κρίσης.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Αμερικανικού Γεωλογικού Ινστιτούτου (USGS), οι δύο σεισμοί είχαν μέγεθος 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, κατατάσσοντάς τους μεταξύ των ισχυρότερων σεισμικών γεγονότων που έχουν καταγραφεί παγκοσμίως μέσα στη χρονιά.

Ο ισχυρότερος από τους δύο σεισμούς εκδηλώθηκε σε μικρό εστιακό βάθος, περίπου 10 χιλιομέτρων, στοιχείο που συνήθως συνδέεται με εντονότερες επιπτώσεις στην επιφάνεια και αυξημένο κίνδυνο εκτεταμένων ζημιών.