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Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στον Ορχομενό Βοιωτίας. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 15.30 και κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 7 αεροπλάνα και 3 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, μέχρι στιγμής η πυρκαγιά είναι εκτός κατοικημένης περιοχής. Επιπλέον έχει μεταβεί στην περιοχή το Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Βοιωτίας για την διερεύνηση των αιτιών της.

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Σημειώνεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.