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Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα σε αγροτοδασική έκταση στον Ορχομενό Βοιωτίας. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 16.00 χωρίς να απειλήσει κατοικίες και υποδομές.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 54 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 19 οχήματα και από αέρος 4 αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

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Σημειώνεται ότι στην περιοχή της πυρκαγιάς μετέβη το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Βοιωτίας, για την διερεύνηση των αιτίων της.