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Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ηρακλείου για φωτιά σε εξωτερικό χώρο εργοστασίου στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Χωστού στην Κρήτη.

Μαύρος καπνός έχει σκεπάσει το Ηράκλειο και όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες του creta24.gr, είναι ορατός από μεγάλη απόσταση.

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Η φωτιά εκδηλώθηκε υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι (25/06), σε παλέτες του εργοστασίου. Η επιχείρηση για την κατάσβεσή της βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστική υπηρεσίας με πέντε οχήματα.

Λόγω της σοβαρότητας του περιστατικού ενεργοποιήθηκε το 112, με προειδοποιητικό μήνυμα να αποστέλλεται στα κινητά τηλέφωνα των πολιτών.