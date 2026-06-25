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Ιδιαίτερη συγκίνηση και θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου μιας 27χρονης γυναίκας από την Κρήτη, η οποία τα τελευταία χρόνια έδινε μάχη με την πλαγία μυατροφική σκλήρυνση (ALS).

Την απώλειά της έκανε γνωστή μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ελληνικός Σύλλογος Ατόμων με Νόσους του Κινητικού Νευρώνα. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, η Ράνια είχε διαγνωστεί με τη συγκεκριμένη νόσο πριν από πέντε χρόνια.

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Κατά τη διάρκεια της πορείας της ασθένειας, η κατάστασή της επιδεινώθηκε σταδιακά, στερώντας της βήμα-βήμα την κινητικότητα, τη φωνή και την ανεξαρτησία της.

«Η απώλειά της γεμίζει θλίψη ολόκληρη την κοινότητα της ALS. Ταυτόχρονα, όμως, μας υπενθυμίζει με τον πιο σκληρό τρόπο ότι πίσω από κάθε διάγνωση υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, μια ζωή που δεν πρόλαβε να ζήσει όλα όσα ονειρεύτηκε», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Σύλλογος.

Η ανάρτηση κλείνει με έναν ιδιαίτερα συγκινητικό αποχαιρετισμό, γραμμένο από μία φίλη της Ράνιας.