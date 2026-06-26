Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο διπλός σεισμός που έπληξε τη Βενεζουέλα προκάλεσε τον θάνατο 589 ανθρώπων, ενώ ο αριθμός των τραυματιών ανέρχεται πλέον στους 2.980.

Η μεταβατική πρόεδρος της χώρας δήλωσε ότι οι αρχές εργάζονται ακούραστα για τον εντοπισμό και τη διάσωση των παγιδευμένων πολιτών στα συντρίμμια.

Τα Ηνωμένα Έθνη κινητοποιούν ομάδες έρευνας και διάσωσης για να στηρίξουν την κυβέρνηση στις επιχειρήσεις παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας.

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ αναπτύσσουν πλοία και αεροσκάφη για την παροχή υποστήριξης, ενώ η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε τη διάθεση βοήθειας αξίας 150 εκατομμυρίων δολαρίων.

Οι επιστήμονες αποδίδουν τη σφοδρότητα του φαινομένου στη γεωγραφική θέση της χώρας και στο φαινόμενο του σεισμικού διδύμου που προκαλεί αλληλένδετες ρήξεις.

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Ο απολογισμός των θυμάτων του διπλού σεισμού που έπληξε τη Βενεζουέλα προχθές Τετάρτη το απόγευμα (τοπική ώρα) δεν σταματά να γίνεται ολοένα πιο βαρύς, καθώς 589 είναι πλέον οι νεκροί.

Αυξάνεται ο αριθμός των θυμάτων

Η Ντέλσι Ροδρίγες, μεταβατική πρόεδρος της χώρας που έκανε και τη σχετική ανακοίνωση, είπε πως οι τραυματίες ανέρχονται στους 2.980. «Θα σώσουμε όσους είναι παγιδευμένοι. Εργαζόμαστε ακούραστα για αυτό», είπε.

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Catastrophic earthquake strikes Venezuela, sparking fears of up to 100K deaths pic.twitter.com/VIZtlG03z8 — New York Post (@nypost) June 25, 2026

Ο προηγούμενος προσωρινός απολογισμός των αρχών έκανε λόγο για 250 νεκρούς.

Τι είναι το «σεισμικό δίδυμο»

Η Βενεζουέλα βρίσκεται πάνω εκεί που ενώνονται οι τεκτονικές πλάκες της Καραϊβικής και της Νοτιοαμερικανικής, γεγονός που την καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτη σε ισχυρούς σεισμούς.

Παράλληλα, το Καράκας είναι χτισμένο πάνω σε μια βαθιά ιζηματογενή λεκάνη, η οποία ενισχύει τα σεισμικά κύματα και αυξάνει την ένταση της δόνησης στην επιφάνεια.

Ένας ακόμη παράγοντας είναι ότι μεγάλο μέρος των κτιρίων και των υποδομών της πόλης δεν έχει σχεδιαστεί ώστε να αντέχει ισχυρούς σεισμούς, ενώ πολλές κατασκευές βρίσκονται πάνω σε ασταθή εδάφη.

Ο όρος «σεισμικό δίδυμο» περιγράφει δύο σεισμούς παρόμοιου μεγέθους που εκδηλώνονται σε κοντινή χρονική στιγμή και στην ίδια ευρύτερη γεωγραφική περιοχή. Σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS), πρόκειται για μια ακολουθία δύο σεισμών αντίστοιχης ισχύος που συμβαίνουν σε μικρή χρονική και χωρική απόσταση, γεγονός που υποδηλώνει μια σύνθετη διαδικασία αλληλεπίδρασης μεταξύ διαφορετικών ρηγμάτων.

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📍One of the powerful earthquakes in Venezuela, a 7.5-magnitude tremor, shakes a building violently, bringing it to the brink of collapse



A 7.2 foreshock near San Felipe is followed 39 seconds later by a 7.5 mainshock southeast of Yumare, as the death toll from the two powerful… pic.twitter.com/ZiUCLTnjtV — Anadolu English (@anadoluagency) June 26, 2026

Σε αντίθεση με τους συνηθισμένους μετασεισμούς, ο δεύτερος σεισμός σε μια τέτοια περίπτωση δεν αποτελεί απλώς έναν ασθενέστερο απόηχο του πρώτου.

Οι επιστήμονες εξηγούν ότι η πρώτη δόνηση μπορεί να αποφορτίσει ένα ρήγμα αλλά ταυτόχρονα να αυξήσει την πίεση σε κάποιο γειτονικό. Εάν αυτό το δεύτερο ρήγμα βρίσκεται ήδη κοντά στο σημείο θραύσης, η επιπλέον πίεση ή ακόμη και τα σεισμικά κύματα του πρώτου σεισμού μπορούν να προκαλέσουν μια νέα, ισχυρή ρήξη.

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Έτσι, δύο διαφορετικοί αλλά αλληλένδετοι σεισμοί μπορεί να εκδηλωθούν μέσα σε δευτερόλεπτα, λεπτά, ώρες ή ακόμη και ημέρες.

Κινητοποίηση για ανθρωπιστική βοήθεια από τον ΟΗΕ

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε «βαθύτατα θλιμμένος» για την απώλεια ανθρώπινων ζωών και τις εκτεταμένες καταστροφές που προκάλεσαν οι καταστροφικοί σεισμοί που έπληξαν χθες τη Βενεζουέλα.

Σε δήλωση που αποδίδεται στον εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα, τον Στεφάν Ντουζαρίκ, ο Γενικός Γραμματέας εκφράζει τα «ειλικρινή συλλυπητήριά» του στις οικογένειες των θυμάτων και εύχεται «ταχεία ανάρρωση» στους τραυματίες.

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Σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές, έχουν καταγραφεί σημαντικές καταστροφές σε αρκετές πολιτείες, μεταξύ των οποίων και στην πρωτεύουσα Καράκας. Πολλοί άνθρωποι φέρονται να έχουν σκοτωθεί και τραυματιστεί, ενώ άλλοι παραμένουν παγιδευμένοι ή εξακολουθούν να αγνοούνται. Κρίσιμες υποδομές έχουν υποστεί ζημιές και βασικές υπηρεσίες έχουν διακοπεί.

Reuters

Τα Ηνωμένα Έθνη στη Βενεζουέλα, συμπεριλαμβανομένης της Ανθρωπιστικής Ομάδας Χώρας, κινητοποιούν βοήθεια και συνεργάζονται στενά με την κυβέρνηση και τους εταίρους τους για τη στήριξη της ανταπόκρισης. Το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Συντονισμό Ανθρωπιστικών Υποθέσεων διευκολύνει την ανάπτυξη ομάδων έρευνας και διάσωσης.

Ο Γενικός Γραμματέας χαιρετίζει τις προσφορές αλληλεγγύης και στήριξης από κράτη-μέλη «σε αυτή την κρίσιμη στιγμή» και εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τον λαό και την κυβέρνηση της Βενεζουέλας.

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Οι ΗΠΑ στέλνουν πολεμικά πλοία και αεροσκάφη

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη ότι αναπτύσσουν πολεμικά πλοία, αεροσκάφη και ελικόπτερα που θα παρέχουν υποστήριξη στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης των ΗΠΑ μετά τον διπλό καταστροφικό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα.

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Οι δυνάμεις «θα προσφέρουν εξειδικευμένες υπηρεσίες μεταφοράς και υποστήριξη στο προσωπικό της αμερικανικής κυβέρνησης, στις ομάδες έρευνας και διάσωσης και διυπηρεσιακούς εταίρους των ΗΠΑ, καθώς θα αποτιμούν τις ζημιές, θα εντοπίζουν τραυματίες και θα παρέχουν βοήθεια που σώζει ζωές», αναφέρει ανακοίνωση του μεικτού διοικητηρίου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση»).

Νωρίτερα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ γνωστοποίησε ότι θα διαθέσει βοήθεια αξίας 150 εκατομμυρίων δολαρίων.

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