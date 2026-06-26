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Μέσα στο σκηνικό ολοκληρωτικής καταστροφής που άφησαν πίσω τους οι δύο ισχυροί σεισμοί στη Βενεζουέλα, μια συγκινητική στιγμή έδωσε στους κατοίκους έναν λόγο να ελπίζουν.

Στην πόλη Λα Γκουάιρα, την ώρα που οι μετασεισμικές δονήσεις εξακολουθούσαν να γίνονται αισθητές και τα σωστικά συνεργεία συνέχιζαν τις έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων, μια γυναίκα γέννησε ένα απολύτως υγιές αγοράκι κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες χωρίς ηλεκτροδότηση και με περιορισμένα ιατρικά μέσα στη διάθεσή της.

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🚨🆘‼️Mientras Venezuela enfrenta una de las jornadas más difíciles tras el devastador terremoto que golpeó al estado La Guaira, una nueva vida llegó al mundo en medio de la emergencia.



Con el apoyo del personal que permanecía atendiendo la contingencia, una madre dio a luz… pic.twitter.com/F9gyWc7li9 — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) June 26, 2026

Η ιστορία της μητέρας και του νεογέννητου εξαπλώθηκε γρήγορα, μετατρέποντάς τους σε σύμβολο ελπίδας για ολόκληρη τη Βενεζουέλα και υπενθυμίζοντας πως ακόμη και μέσα στον πόνο και την καταστροφή, η ζωή συνεχίζει να βρίσκει τον δρόμο της.

Την ίδια στιγμή, ο ανθρώπινος απολογισμός της τραγωδίας γίνεται ολοένα πιο βαρύς. Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας της χώρας, οι νεκροί ανέρχονται περίπου στους 235, οι τραυματίες ξεπερνούν τους 4.300, ενώ ο αριθμός των αγνοουμένων εκτιμάται ότι πλησιάζει τις 50.000.