Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο απολογισμός των νεκρών από τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα ανήλθε στους 235, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργού Υγείας της χώρας.

Οι αρχές έχουν θέσει σε πλήρη κινητοποίηση όλες τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, τον στρατό και την αστυνομία για τις επιχειρήσεις διάσωσης.

Ανάμεσα στα θύματα περιλαμβάνονται υπήκοοι της Ιταλίας και της Κίνας, ενώ έχουν καταγραφεί εκτεταμένες ζημιές σε κρίσιμες υποδομές και κτίρια.

Το διεθνές αεροδρόμιο Μαϊκετία παραμένει κλειστό, με το στρατιωτικό αεροδρόμιο Λα Καρλότα να χρησιμοποιείται πλέον για τη μεταφορά της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του και κινητοποίησε ομάδες έρευνας και διάσωσης για τη στήριξη των πληγέντων.

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Ο απολογισμός των θυμάτων του διπλού σεισμού που έπληξε τη Βενεζουέλα προχθές Τετάρτη το απόγευμα (τοπική ώρα) δεν σταματά να γίνεται ολοένα πιο βαρύς–έφτασε πλέον τους 235 νεκρούς, έκανε γνωστό χθες Πέμπτη ο υπουργός Υγείας Κάρλος Αλβαράδο.

«Δυστυχώς, υποδεχτήκαμε 235 ασθενείς που διακομίστηκαν χωρίς ζωτικές ενδείξεις ή πέθαναν με την άφιξή τους στις δομές υγείας μας», είπε ο κ. Αλβαράδο στη δημόσια τηλεόραση της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

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Ο προηγούμενος προσωρινός απολογισμός των αρχών έκανε λόγο για 188 νεκρούς.

Las imágenes que dejó el terremoto en el estado La Guaira declarado zona de desastre natural. pic.twitter.com/AWBVqoPw2v June 25, 2026

Η υπηρεσιακή πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ανακοίνωσε ότι όλες οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση, ενώ στρατός, πυροσβεστική, αστυνομία και εθελοντές επιχειρούν αδιάκοπα στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο.

Se siguen desplomando edificios en la zona costera de Venezuela. Más de 250 estructuras reducidas a escombros, según las autoridades. No sólo la construcción, es también las características del terreno sobre el que se alzan https://t.co/AaUrq66RXl pic.twitter.com/6buAjkxWEH — Sandro Pozzi (@sandro_pozzi) June 25, 2026

Άνδρας γεννημένος στο Καράκας το 1970, υπήκοος τόσο της Βενεζουέλας όσο και της Ιταλίας, έχασε τη ζωή του όταν κατέρρευσε κτίριο στην πολιτεία Λα Γουάιρα, ανέφερε χθες Πέμπτη το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών. Η Ρώμη εκτιμά ότι περίπου 170.000 άνθρωποι με ιταλικά διαβατήρια βρίσκονται το τρέχον διάστημα στη Βενεζουέλα.

Δυο Κινέζοι υπήκοοι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των σεισμών, σύμφωνα με απολογισμό που δημοσιοποιήθηκε από την πρεσβεία της Κίνας στο Καράκας χθες, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

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Το διεθνές αεροδρόμιο Μαϊκετία είναι κλειστό επειδή υπέστησαν μεγάλες ζημιές οι υποδομές του, όμως το Καράκας διαθέτει το στρατιωτικό αεροδρόμιο Λα Καρλότα για τη μεταφορά της ανθρωπιστικής βοήθειας.

🚨 HEARTBREAKING MIRACLE IN VENEZUELA



A child, pulled ALIVE from the rubble after the devastating 7.5 quake… covered in dust but breathing.



In the middle of total destruction in Catia La Mar, this is the hope we needed.



Pray for the missing. Pray for the families.… pic.twitter.com/to1eB2X08P — Amar Singh Chouhan (@amar_4inc) June 25, 2026

Η Λα Γουάιρα μετατράπηκε σε πόλη-ερείπιο

Η μεγαλύτερη τραγωδία εκτυλίσσεται στη Λα Γκουάιρα, την παράκτια πολιτεία όπου εντοπίζονται οι μεγαλύτερες καταστροφές.

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Το Γραφείο του ΟΗΕ για τον Συντονισμό Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) αναφέρει ότι περισσότερα από 100 κτίρια έχουν καταρρεύσει, ενώ ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα έχουν μετατραπεί σε βουνά από μπετόν και σίδερα, με τις εικόνες να καταγράφουν τη βιβλική καταστροφή.

Λεηλασίες καταστημάτων

Σε ορισμένες συνοικίες της Λα Γουάιρα, όπου κάτοικοι έψαχναν για τρόφιμα και νερό, δημοσιογράφοι του πρακτορείου ειδήσεων Reuters έγιναν μάρτυρες λεηλασιών σε τουλάχιστον δύο καταστήματα.

Το νοσοκομείο Jose Maria Vargas έχει κατακλυστεί από τραυματίες, ορισμένοι δέχονταν ιατρική φροντίδα στον προαύλιο χώρο, ενώ αστυνομικοί προσπαθούσαν να περιορίσουν την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις.

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«Είναι μια τραγωδία», δήλωσε η 60χρονη Μπεατρίς Ροδρίγκες, στο πλευρό ενός ανιψιού της, του οποίου τα πόδια ακρωτηριάστηκαν. Ένας άλλος ανιψιός της, ηλικίας μόλις 6 ετών, σκοτώθηκε.

Ο στρατός αναπτύσσει νοσοκομεία εκστρατείας στη Λα Γουάιρα, καθώς υπάρχει άμεση ανάγκη για επείγουσες χειρουργικές επεμβάσεις.

Σε ένα μικρό νοσοκομείο στη γειτονική πόλη Μορόν, ο γιατρός Αουγούστο Ραμίρες εργάζεται ακατάπαυστα με όσα μέσα διαθέτει. «Χρειαζόμαστε πιεσόμετρα, γάζες, θερμόμετρα, γάντια, γύψο, παυσίπονα… τα πάντα», τόνισε στο Reuters. Ο Ραμίρες, μαζί με άλλους δυο γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό, είχαν φροντίσει συνολικά 112 τραυματίες τις προηγούμενες ώρες. Εννέα εξ αυτών υπέκυψαν στα τραύματά τους, συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών.

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🇻🇪 | TERREMOTOS EN VENEZUELA: En la Guaira, Playa Grande colapsaron más de 4 edificios al mismo tiempo: Oasis Beach, Punta Brisas, Punta Brava y las Palmas. pic.twitter.com/S5KDOaD0fK Advertisement June 25, 2026

Κινητοποίηση για ανθρωπιστική βοήθεια από τον ΟΗΕ

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε «βαθύτατα θλιμμένος» για την απώλεια ανθρώπινων ζωών και τις εκτεταμένες καταστροφές που προκάλεσαν οι καταστροφικοί σεισμοί που έπληξαν χθες τη Βενεζουέλα.

Σε δήλωση που αποδίδεται στον εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα, τον Στεφάν Ντουζαρίκ, ο Γενικός Γραμματέας εκφράζει τα «ειλικρινή συλλυπητήριά» του στις οικογένειες των θυμάτων και εύχεται «ταχεία ανάρρωση» στους τραυματίες.

Σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές, έχουν καταγραφεί σημαντικές καταστροφές σε αρκετές πολιτείες, μεταξύ των οποίων και στην πρωτεύουσα Καράκας. Πολλοί άνθρωποι φέρονται να έχουν σκοτωθεί και τραυματιστεί, ενώ άλλοι παραμένουν παγιδευμένοι ή εξακολουθούν να αγνοούνται. Κρίσιμες υποδομές έχουν υποστεί ζημιές και βασικές υπηρεσίες έχουν διακοπεί.

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Τα Ηνωμένα Έθνη στη Βενεζουέλα, συμπεριλαμβανομένης της Ανθρωπιστικής Ομάδας Χώρας, κινητοποιούν βοήθεια και συνεργάζονται στενά με την κυβέρνηση και τους εταίρους τους για τη στήριξη της ανταπόκρισης. Το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Συντονισμό Ανθρωπιστικών Υποθέσεων διευκολύνει την ανάπτυξη ομάδων έρευνας και διάσωσης.

Ο Γενικός Γραμματέας χαιρετίζει τις προσφορές αλληλεγγύης και στήριξης από κράτη-μέλη «σε αυτή την κρίσιμη στιγμή» και εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τον λαό και την κυβέρνηση της Βενεζουέλας.

Οι ΗΠΑ στέλνουν πολεμικά πλοία και αεροσκάφη

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη ότι αναπτύσσουν πολεμικά πλοία, αεροσκάφη και ελικόπτερα που θα παρέχουν υποστήριξη στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης των ΗΠΑ μετά τον διπλό καταστροφικό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα.

Οι δυνάμεις «θα προσφέρουν εξειδικευμένες υπηρεσίες μεταφοράς και υποστήριξη στο προσωπικό της αμερικανικής κυβέρνησης, στις ομάδες έρευνας και διάσωσης και διυπηρεσιακούς εταίρους των ΗΠΑ, καθώς θα αποτιμούν τις ζημιές, θα εντοπίζουν τραυματίες και θα παρέχουν βοήθεια που σώζει ζωές», αναφέρει ανακοίνωση του μεικτού διοικητηρίου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση»).

Νωρίτερα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ γνωστοποίησε ότι θα διαθέσει βοήθεια αξίας 150 εκατομμυρίων δολαρίων.