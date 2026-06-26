Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο διπλός σεισμός που έπληξε τη Βενεζουέλα προκάλεσε τον θάνατο σχεδόν 1.000 ανθρώπων, ενώ 172 πολίτες παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια των κτιρίων.

Περισσότεροι από 3.360 τραυματίες δέχονται φροντίδα, την ώρα που οι διασώστες δίνουν μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων στις πληγείσες περιοχές.

Διεθνή κράτη και οργανισμοί κινητοποιήθηκαν άμεσα για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, αποστέλλοντας εξειδικευμένα συνεργεία διάσωσης, ιατρικό προσωπικό και εξοπλισμό πρώτης ανάγκης στη χώρα.

Στην επιχείρηση συμμετέχει και η ελληνική Επίλεκτη Ομάδα Ειδικών Αποστολών Θεσσαλονίκης, η οποία αναχωρεί για να συνδράμει με τεχνογνωσία και σκύλους έρευνας.

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Ο απολογισμός των θυμάτων του διπλού σεισμού που έπληξε τη Βενεζουέλα προχθές Τετάρτη το απόγευμα (τοπική ώρα) δεν σταματά να γίνεται ολοένα πιο βαρύς, καθώς τους 1000 πλησιάζουν πλέον οι νεκροί, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί όσο περνούν οι ώρες.

Την ίδια στιγμή, κάτω από τα συντρίμμια είναι ακόμα εγκλωβισμένοι 172 άνθρωποι- αυτός είναι ο επίσημος αριθμός που αναφέρει η κυβέρνηση- ενώ τουλάχιστον 3.360 έχουν τραυματιστεί.

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Ομάδες διάσωσης από ξένες χώρες και βοήθεια άρχισαν να φθάνουν σήμερα, την ώρα που κάτοικοι των πληγεισών περιοχών σε απόγνωση και ξένοι εθελοντές δίνουν μάχη με τον χρόνο για να βρουν επιζώντες που έχουν εγκλωβιστεί κάτω από τα συντρίμμια κτιρίων. Ανάμεσα στα κράτη, που στέλνουν διασωστικά συνεργία, είναι και η Ελλάδα.

Την εξαιρετικά δύσκολη ανθρωπιστική αποστολή στη Βενεζουέλα αναλαμβάνει η Επίλεκτη Ομάδα Ειδικών Αποστολών Θεσσαλονίκης (ΕΠΟΜΕΑ), μέλη της οποίας αναχωρούν αύριο (27/6) για τη χώρα, προκειμένου να συνδράμουν με την τεχνογνωσία και την εμπειρία τους σε επιχειρήσεις διάσωσης.

Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ 3 ο Πρόεδρος της ΕΠΟΜΕΑ Θεσσαλονίκης, Μίλτος Μπενάκης, εξήγησε ότι η αποστολή θα επιχειρήσει μεταξύ άλλων με Σέρβους και Τούρκους διασώστες, στα σημεία τα οποία θα υποδειχθούν, με εξοπλισμό όπως drones με θερμικές κάμερες, αλλά και σκύλους έρευνας, προς αναζήτηση επιζώντων.

Σύμφωνα με τον κ. Μπενάκη, πρόκειται για μια ακριβή σε κόστος αποστολή, με αποτέλεσμα να είναι σε εξέλιξη η ανεύρεση χορηγιών τόσο με ιδιώτες, όσο και με το κράτος. Πρόκειται για μια αποστολή που απαρτίζεται από εθελοντές, με επαγγελματική κατάρτιση.

Ποιες χωρές θα συνδράμουν τη Βενεζουέλα

Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν από τις πρώτες που εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους στη Βενεζουέλα μόλις έγινε γνωστή η είδηση των σεισμών. «Έδωσα οδηγίες σε όλες τις υπηρεσίες της κυβέρνησής μας να προετοιμαστούν για να δράσουν γρήγορα.», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το βράδυ της Τετάρτης.

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι η ανταπόκριση των ΗΠΑ στους σεισμούς στη Βενεζουέλα θα είναι «μεγάλη, γρήγορη και αποτελεσματική». Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ είχαν ήδη αναπτύξει ομάδες έρευνας και διάσωσης από τη Βιρτζίνια και το Λος Άντζελες, συμπληρώνοντας ότι η Βενεζουέλα «θα χρειαστεί πολλή βοήθεια για την αναζήτηση μέσα στα κατεστραμμένα κτίρια».

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Ο Πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, ανακοίνωσε την αποστολή ενός κινητού νοσοκομείου πεδίου, καθώς και δεκάδων πυροσβεστών και άλλου προσωπικού υποστήριξης. «Θα στείλουμε το πρωί της Παρασκευής μια ανθρωπιστική αποστολή έρευνας και αστικής διάσωσης με αεροσκάφος KC-390», δήλωσε ο Λούλα στο X, προσθέτοντας ότι στο αεροσκάφος θα επιβαίνουν 36 πυροσβέστες και οκτώ άλλοι ειδικοί εκτίμησης κινδύνου και τηλεπικοινωνιών.

Ο Πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ, Ναγίμπ Μπουκέλε, δήλωσε ότι έχει προετοιμάσει 300 διασώστες και παραϊατρικούς, καθώς και 50 τόνους εξοπλισμού, φαρμάκων και ειδών πρώτης ανάγκης

Κουβανοί υγειονομικοί εργαζόμενοι είναι ήδη «πλήρως κινητοποιημένοι και παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες στον πληγέντα πληθυσμό», δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Μπρούνο Ροντρίγκεζ

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Η Πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, δήλωσε ότι αποστέλλεται μια στρατιωτική ομάδα διασωστών και ιατρικού προσωπικού, με πρόβλεψη για περαιτέρω βοήθεια εάν χρειαστεί

Η Κολομβία, η οποία επίσης αισθάνθηκε τους σεισμούς, θα στείλει περισσότερους από 60 διασώστες και 12 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας στη γειτονική της χώρα, ανακοίνωσε η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών της.

Ποιες άλλες χώρες και οργανισμοί παρέχουν υποστήριξη;

Η Διεθνής Ομοσπονδία Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου ανακοίνωσε ότι διέθεσε 2,5 εκατομμύρια δολάρια για την υποστήριξη των προσπαθειών ανάκαμψης, ενώ ο Πάπας Λέων ΙΔ’ απέστειλε «αρχική» επείγουσα βοήθεια ύψους 100.000 ευρώ, ανακοίνωσε το Βατικανό.

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Από τις χώρες της Μέσης Ανατολής, η Τουρκία ανακοίνωσε ότι μια ομάδα 67 ατόμων, αποτελούμενη από ειδικούς έρευνας και διάσωσης, γιατρούς και εργαζόμενους στον τομέα της βοήθειας, επρόκειτο να αναχωρήσει από την Κωνσταντινούπολη το πρωί της Παρασκευής.

Το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε επίσης ότι εξετάζει επιλογές για την παροχή βοήθειας». Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, το ισραηλινό Υπουργείο Υγείας προετοιμάζει επίσης την αποστολή ιατρικής ομάδας σε συντονισμό με το Υπουργείο Εξωτερικών.

Παράλληλα, σειρά ισραηλινών μη κυβερνητικών οργανώσεων ανακοίνωσε τις δικές της αποστολές στη χώρα, ανάμεσά τους και η οργάνωση IsraAID, ενώ οι οργανώσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών NATAN και ZAKA ανέφεραν ότι προετοιμάζονται για την αποστολή δικών τους ομάδων προς παροχή βοήθειας.

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Επιπλέον, ο Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε ότι ενημέρωσε τον πρόεδρο της Βενεζουέλας την Πέμπτη ότι η Ισπανία στέλνει αεροπλάνο με δύο κρατικές ομάδες έρευνας και διάσωσης, καθώς και άλλους εργαζόμενους για την αξιολόγηση των αναγκών στο πεδίο.

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Η Γερμανία υποσχέθηκε έξι στρατιωτικά μεταγωγικά αεροπλάνα, ενώ η Ελβετία κινητοποίησε 80 άτομα προσωπικό, διασωστικούς σκύλους και 18 τόνους εξοπλισμού, που θα σταλούν το συντομότερο δυνατό.

Η Γαλλία αποστέλλει ομάδα 85 διασωστών, ειδικευμένων σε επιχειρήσεις έρευνας και εκκαθάρισης, ενώ οι Κάτω Χώρες ανακοίνωσαν πακέτο βοήθειας ύψους δύο εκατομμυρίων ευρώ για τη χρηματοδότηση αντίστοιχης ομάδας διάσωσης.

Παράλληλα, η Τσεχική Δημοκρατία έχει συγκροτήσει δική της ομάδα και προετοιμάζεται για την αεροπορική της μεταφορά στη χώρα, ενώ η Ινδία απέστειλε δύο αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας που μεταφέρουν ιατρική ομάδα 41 μελών, νοσοκομειακές μονάδες, 30 τόνους προμηθειών και έξι τόνους φαρμάκων. Τέλος, η Κίνα ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση και ο Ερυθρός Σταυρός της χώρας θα συνεισφέρουν με επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια, διαθέτοντας παράλληλα εξειδικευμένο προσωπικό διάσωσης και ιατρική υποστήριξη.

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