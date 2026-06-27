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Χωρίς σταματημό συνεχίζεται η ροή των εικόνων από τη Βενεζουέλα, όπου οι σεισμοί άφησαν πίσω τους σωρούς από συντρίμμια, πάνω από 900 νεκρούς και δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους, με βίντεο από drones να δίνουν άλλη διάσταση στην εικόνα της καταστροφής.

Jaw dropping drone video of La Guaira Venezuela destruction. A row of pancaked high rise buildings. pic.twitter.com/wshkmRMg64 Advertisement Advertisement June 26, 2026

Ο απολογισμός του διπλού σεισμού στη Βενεζουέλα αυξάνεται ώρα με την ώρα και μαζί του μεγαλώνει η απόγνωση των κατοίκων για την περιορισμένη βοήθεια από τις αρχές.

Οι σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, που συγκλόνισαν τη Βενεζουέλα με διαφορά λίγων δευτερολέπτων την Τετάρτη, σκόρπισαν τον θάνατο και την καταστροφή, ισοπεδώνοντας αμέτρητα κτίρια σε αρκετές περιοχές, ιδίως στη Λα Γουάιρα, μια παράκτια πόλη κοντά στην πρωτεύουσα Καράκας, όπου οι κάτοικοι καταγγέλλουν την ανεπαρκή ανταπόκριση του κρατικού μηχανισμού στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

🇻🇪🇸🇻 El Salvador rescuers are truly doing amazing work in Venezuela!



They're climbing to the 9th floor of a collapsed building in this drone footage.



They sent 6 planes, 300 personnel, and 150 tons of gear in just 35 hours.



Real solidarity, and a big gesture from @nayibbukele… https://t.co/A42HSgU2dH — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 27, 2026

Ο αριθμός των νεκρών από τους σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα ανήλθε σε 920, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες.

Στη Γενεύη, ο επικεφαλής των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ Τομ Φλέτσερ δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι αγνοείται η τύχη περισσότερων από 50.000 ανθρώπων. «Πρόκειται για μια εξαιρετικά περίπλοκη επιχείρηση διάσωσης», σημείωσε, συμπληρώνοντας πως ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά.

Aerial drone footage of the damage caused from the massive earthquake in Venezuela pic.twitter.com/xU5YaCMAJc Advertisement June 26, 2026

Στη Λα Γουάιρα, πολλά κτίρια έχουν μετατραπεί σε τεράστιους σωρούς ερειπίων. Κάτοικοι και εθελοντές καταβάλλουν αγωνιώδεις προσπάθειες για τον εντοπισμό επιζώντων στα χαλάσματα. Απευθύνουν εκκλήσεις για εξοπλισμό προκειμένου να κόψουν χαλύβδινες ράβδους και να μετακινήσουν τεράστιους ογκόλιθους.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την Παρασκευή ότι θα αναπτύξουν μια αποστολή 250 μελών στην πληγείσα ζώνη, αφού προσέφεραν 150 εκατομμύρια δολάρια και έστειλαν στην περιοχή δύο πολεμικά πλοία, μεταγωγικά αεροσκάφη και ελικόπτερα.

Σωστικά συνεργεία από το Ελ Σαλβαδόρ, το Μεξικό, την Κολομβία και την Ελβετία ήταν από τα πρώτα που έφθασαν στη Βενεζουέλα.

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Με επιπλέον πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP