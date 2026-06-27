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Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον θέσεων των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην περιοχή του Κόλπου, εν είδει αντιποίνων για τα αμερικανικά πλήγματα στη χώρα, όπως μετέδωσε η κρατική ραδιοτηλεόραση (IRIB).

Δεν διευκρίνισαν ποιες θέσεις έβαλαν στο στόχαστρο. «Εάν οι επιθέσεις επαναληφθούν, η απάντησή μας θα είναι μεγαλύτερη από αυτήν», προειδοποίησαν.

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Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν το βράδυ της Παρασκευής αποθήκες πυραύλων και drones καθώς και τοποθεσίες παράκτιων ραντάρ στο Ιράν σε αντίποινα για το πλήγμα που δέχθηκε την Πέμπτη φορτηγό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ, το οποίο αποδίδεται στην Τεχεράνη, όπως επιβεβαίωσε το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM).

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε χθες Παρασκευή ότι «η βία θα αντιμετωπίζεται με βία».

«Το Ιράν υπέγραψε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός. Την έχουμε τιμήσει. Εάν έχουν διαφωνίες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του μνημονίου συνεννόησης (MoU), μπορούν να σηκώσουν το τηλέφωνο», έγραψε ο Βανς σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. «Αλλά η βία θα αντιμετωπίζεται με βία», υπογράμμισε.

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΔΝΟ) ανακοίνωσε χθες Παρασκευή πως απομάκρυνε περίπου 2.500 ναυτικούς που είχαν εγκλωβιστεί στα Στενά του Ορμούζ, προτού αναγκαστεί να αναστείλει την επιχείρηση λόγω του πλήγματος σε φορτηγό πλοίο την Πέμπτη.

Ο γενικός γραμματέας του ΔΝΟ Αρσένιο Ντομίνγκες δήλωσε πως η επιχείρηση, που ξεκίνησε στην αρχή της εβδομάδας, αφορούσε τουλάχιστον 115 πλοία.

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Ο οργανισμός που εδρεύει στο Λονδίνο βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με το Ιράν, το Ομάν και τις ΗΠΑ προκειμένου να εξασφαλίσει εκ νέου εγγυήσεις για την επανέναρξη της επιχείρησης.

Ο ΔΝΟ είχε ανακοινώσει την Πέμπτη ότι σχεδίαζε την απομάκρυνση περισσότερων από 11.000 ναυτικών που είχαν εγκλωβιστεί στην περιοχή του Ορμούζ.

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Η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδός είχε αποκλειστεί επί εβδομάδες αφότου το Ιράν άρχισε να εξαπολύει απειλές και επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων, ενώ ακολούθησε ο αποκλεισμός που επέβαλαν οι ΗΠΑ σε ιρανικά λιμάνια.

Περισσότερα από 40 εμπορικά πλοία δέχθηκαν επιθέσεις από την έναρξη της σύγκρουσης, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 14 ναυτικοί να βρουν τον θάνατο, σύμφωνα με τον ΔΝΟ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-dpa-Reuters-AFP

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