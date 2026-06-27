Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο καιρός έως την Τετάρτη θα είναι καλοκαιρινός με υψηλές θερμοκρασίες που θα φτάνουν τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου.

Οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο, σε συνδυασμό με την ξηρότητα, αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών σε πολλές περιοχές.

Η Πολιτική Προστασία εξέδωσε προειδοποίηση κατηγορίας τέσσερα για πολύ υψηλό κίνδυνο φωτιάς, συνιστώντας την αποφυγή κάθε υπαίθριας δραστηριότητας που παράγει σπινθήρες.

Οι πολίτες οφείλουν να ακολουθούν τις επίσημες οδηγίες, να αποφεύγουν την έκθεση στον ήλιο και να προσέχουν στις θαλάσσιες μετακινήσεις με μικρά σκάφη.

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Το σκηνικό του καιρού για το πενθήμερο από σήμερα Σάββατο 27 Ιουνίου έως και την Τετάρτη 1 Ιουλίου θα είναι καθαρά καλοκαιρινό, αλλά όχι αθώο. Η ζέστη θα επιμείνει, οι θερμοκρασίες στα ηπειρωτικά θα φτάνουν και τοπικά θα ξεπερνούν τους 35 βαθμούς, ενώ από τη Δευτέρα ο υδράργυρος ανεβαίνει ακόμη περισσότερο. Το μεγάλο ζήτημα, όμως, δεν είναι μόνο η θερμοκρασία. Είναι ο συνδυασμός μελτεμιών, ξηρότητας και υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, κυρίως σε Αττική, Εύβοια, Στερεά, Πελοπόννησο και Βόρειο Αιγαίο. Το Meteo δίνει για σήμερα καλό και ζεστό καιρό, με περιορισμένη αστάθεια στα βόρεια ορεινά και ενίσχυση του μελτεμιού στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η Πολιτική Προστασία έχει ήδη εκδώσει προειδοποίηση για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορία 4, για το Σάββατο 27 Ιουνίου σε: Λέσβο, Χίο, Βοιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια μαζί με Σκύρο, Αττική μαζί με Κύθηρα, Πελοπόννησο, Αχαΐα και Ηλεία. Ζητείται αποφυγή κάθε υπαίθριας δραστηριότητας που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή φωτιά, από καύση ξερών χόρτων μέχρι χρήση μηχανημάτων και υπαίθριες ψησταριές.

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Σάββατο 27 Ιουνίου – Ζεστός καιρός, δυνατό μελτέμι και υψηλός κίνδυνος φωτιάς

Η ημέρα θα κυλήσει με γενικά αίθριο καιρό. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, με τοπικούς όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 34 με 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς, ενώ σε Ανατολικό Αιγαίο και νότια Κρήτη μπορεί επίσης να εμφανιστούν υψηλές τιμές. Στην Αττική προβλέπονται 34-35 βαθμοί, με βοριάδες 5-6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 7. Στο Αιγαίο οι άνεμοι 5-6 και τοπικά 7 μποφόρ θα κάνουν τις θάλασσες δύσκολες, ιδίως για μικρά σκάφη.

Κυριακή 28 Ιουνίου – Επιμένει το μελτέμι, χωρίς αξιόλογη μεταβολή στη θερμοκρασία

Η Κυριακή θα είναι γενικά αίθρια. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά και στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα παραμείνουν βόρειοι-βορειοανατολικοί, 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 7, τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά: στα ηπειρωτικά, στα νησιά του Ιονίου και στα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 33 με 35 και τοπικά τους 36 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα κυμανθεί χαμηλότερα, περίπου 29 με 31 βαθμούς. Οι θάλασσες στο Αιγαίο θα παραμείνουν αρκετά ταραγμένες.

Δευτέρα 29 Ιουνίου – Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας, βοριάδες στο Αιγαίο

Τη Δευτέρα ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος. Τοπικές νεφώσεις θα εμφανιστούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά και στην Κρήτη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και κατά τόπους στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, αλλά στο Αιγαίο 6 με 7 και το πρωί πιθανόν στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο έως 8 μποφόρ. Άρα, οι θάλασσες στο Αιγαίο παραμένουν δύσκολες, με ιδιαίτερη προσοχή σε Κυκλάδες, Κάβο Ντόρο, Ικάριο και βόρειο Αιγαίο.

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Τρίτη 30 Ιουνίου – Περαιτέρω ζέστη, αλλά όχι γενικευμένος καύσωνας

Την Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα βόρεια και δυτικά ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα κινηθεί πάνω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή, κατά 2 με 3 βαθμούς στα δυτικά και βόρεια και περίπου κατά 1 βαθμό στα ανατολικά και νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6, τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση. Οι θάλασσες θα αρχίσουν να βελτιώνονται, αλλά το Αιγαίο θα κρατήσει κυματισμό.

Τετάρτη 1 Ιουλίου – Ήλιος, λίγη αστάθεια στα ηπειρωτικά και πιο ήπιοι άνεμοι

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Η Τετάρτη θα ξεκινήσει και θα κυλήσει με γενικά αίθριο καιρό. Τις θερμές ώρες της ημέρας, όμως, στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή όμβρους και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πέσουν σε σχέση με το Σαββατοκύριακο: βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5, τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Το συμπέρασμα: Προσοχή στις φωτιές, όχι πανικός για καύσωνα

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης επισημαίνει ότι η αστάθεια υποχωρεί και τη θέση της παίρνουν οι ισχυροί άνεμοι, που αυξάνουν τον κίνδυνο πυρκαγιών, κυρίως μέσα στο Σαββατοκύριακο. Από την πλευρά του, ο Θοδωρής Κολυδάς τονίζει ότι η ζέστη υπάρχει κυρίως στα ηπειρωτικά, αλλά κινείται σε πιο ελεγχόμενα επίπεδα, ενώ το μελτέμι στο Αιγαίο λειτουργεί ως φυσικός «κόφτης» της θερμής επιβάρυνσης στα νησιά.

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Άρα, το πενθήμερο θέλει προσοχή, όχι υπερβολές: καπέλο, νερό, αποφυγή άσκοπης έκθεσης στον ήλιο τις μεσημβρινές ώρες, ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις με μικρά σκάφη στο Αιγαίο και, πάνω απ’ όλα, απόλυτη συμμόρφωση στις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας για τις φωτιές.