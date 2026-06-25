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Η εγκατάσταση 50 συνεργατικών ρομπότ στη γραμμή παραγωγής προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τα συνδικάτα, που εκφράζουν φόβους για περαιτέρω απώλειες θέσεων εργασίας.

Ο πρόεδρος του συνδικάτου UAW Local 22 κατέθεσε επίσημες καταγγελίες, αμφισβητώντας τις προθέσεις της εταιρείας και θέτοντας ζητήματα ασφάλειας για τους εργαζομένους.

Η General Motors απορρίπτει τους ισχυρισμούς περί αντικατάστασης προσωπικού, υποστηρίζοντας ότι τα ρομπότ ενισχύουν την εργονομία και τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων.

Παρά την κερδοφορία της εταιρείας, η αντιπαράθεση για το μέλλον της εργασίας στη βιομηχανία παραμένει στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου.

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Μία απόφαση της General Motors έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στους κόλπους των εργαζομένων και των συνδικάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναζωπυρώνοντας τη συζήτηση γύρω από την αυτοματοποίηση και το μέλλον της εργασίας στη βιομηχανία αυτοκινήτου.

Η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία προχώρησε τους τελευταίους μήνες σε περισσότερες από 1.000 απολύσεις στο εργοστάσιο Factory Zero στο Ντιτρόιτ, στο πλαίσιο της αναθεώρησης των σχεδίων της για τα ηλεκτρικά οχήματα και της επιβράδυνσης της σχετικής ζήτησης. Λίγο αργότερα, στις ίδιες εγκαταστάσεις εγκαταστάθηκαν περίπου 50 συνεργατικά ρομπότ (cobots), γεγονός που προκάλεσε την οργή των συνδικάτων. Σύμφωνα με δημοσιεύματα των Carscoops και Autoblog, τα ρομπότ έχουν τοποθετηθεί στη γραμμή παραγωγής και συνεργάζονται με τους εργαζομένους σε εργασίες συναρμολόγησης εξαρτημάτων των οχημάτων.

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Ο πρόεδρος του συνδικάτου UAW Local 22, James Cotton, υποστηρίζει ότι οι νέες μηχανές αναλαμβάνουν καθήκοντα που μέχρι πρότινος εκτελούσαν εργαζόμενοι, εκφράζοντας φόβους ότι η αυτοματοποίηση θα οδηγήσει σε περαιτέρω απώλειες θέσεων εργασίας. Το συνδικάτο έχει ήδη καταθέσει επίσημες καταγγελίες, ενώ έχει θέσει και ζητήματα ασφάλειας για όσους εργάζονται δίπλα στα ρομπότ.

Από την πλευρά της, η General Motors απορρίπτει τους ισχυρισμούς ότι τα cobots εισήχθησαν για να αντικαταστήσουν το ανθρώπινο δυναμικό. Ο εκπρόσωπος της εταιρείας Kevin Kelly ανέφερε ότι η εγκατάστασή τους εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των εργοστασίων της GM. Όπως υποστηρίζει η εταιρεία, τα ρομπότ συμβάλλουν στη βελτίωση της ασφάλειας και της εργονομίας των εργαζομένων, αναλαμβάνοντας βαριές ή επαναλαμβανόμενες εργασίες, ενώ παράλληλα διατηρούν την παραγωγή ευέλικτη και ανταγωνιστική.

Η υπόθεση έχει αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη διάσταση καθώς η GM εξακολουθεί να καταγράφει ισχυρές οικονομικές επιδόσεις. Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, η εταιρεία εμφάνισε κέρδη 4,25 δισεκατομμυρίων δολαρίων το πρώτο τρίμηνο του 2026, γεγονός που ενισχύει τις επικρίσεις των συνδικάτων ότι οι περικοπές προσωπικού δεν οφείλονται αποκλειστικά στις οικονομικές συνθήκες αλλά και στη στρατηγική μείωσης του εργατικού κόστους.

Το Factory Zero βρίσκεται στο επίκεντρο της μετάβασης της General Motors προς την ηλεκτροκίνηση, ωστόσο η επιβράδυνση της ζήτησης για ηλεκτρικά οχήματα έχει αναγκάσει αρκετές αυτοκινητοβιομηχανίες να επανεξετάσουν τα επενδυτικά τους πλάνα. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η αυτοματοποίηση φαίνεται να κερδίζει συνεχώς έδαφος, με τους ειδικούς να εκτιμούν ότι η χρήση συνεργατικών ρομπότ θα αυξηθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια στη βιομηχανική παραγωγή.

Η αντιπαράθεση ανάμεσα στη διοίκηση της GM και τους εργαζομένους αναμένεται να συνεχιστεί, καθώς τα συνδικάτα ζητούν ισχυρότερες εγγυήσεις για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας σε μια εποχή όπου η τεχνολογία αλλάζει ραγδαία τον τρόπο λειτουργίας των εργοστασίων.

Με πληροφορίες από economictimes.indiatimes.com και carscoops.com