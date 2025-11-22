Η Ναντίν Αγιούμπ, η υποψήφια Μις Παλαιστίνη στον διαγωνισμό ομορφιάς Miss Universe φαίνεται, σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, ότι είναι παντρεμένη με τον Σαράφ Μπαργούτι, γιο του Μαρουάν Μπαργούτι, κορυφαίου στελέχους της Φατάχ που εκτίει ποινή πέντε φορές ισόβια σε ισραηλινές φυλακές για θανατηφόρες επιθέσεις στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2016 και έχει έναν γιο, ονόματι Μαρουάν, το όνομα του παππού του. Παλιές αναρτήσεις και φωτογραφίες επιβεβαιώνουν αυτές τις σχέσεις, παρότι η ίδια έχει διαγράψει μεγάλο μέρος αυτών από το προφίλ της.

Miss Palestine married the son of Hamas' most-wanted terrorist prisoner who is serving life in Israel for five murders and even named her child after him https://t.co/y6NNOcRemM — Daily Mail (@DailyMail) November 21, 2025

Η Αγιούμπ έχει επίσης εργαστεί σε γυμναστήριο στη Ραμάλα που ανήκει σε άλλο γιο του Μπαργούτι, ενώ σε αναρτήσεις εμφανίζεται και με το επίθετο «Μπαργούτι». Το δημοσίευμα θέτει ερωτήματα και για το πώς πήρε τον τίτλο Μις Παλαιστίνη καθώς δεν υπάρχει επίσημος εθνικός διαγωνισμός και φαίνεται πως η ίδια διαχειρίζεται τον οργανισμό Miss Palestine στο Ντουμπάι, που της απένειμε τον τίτλο. Σύμφωνα με τους κανονισμούς του Miss Universe, όποιος αγοράσει τα δικαιώματα μπορεί να δημιουργήσει έναν «εθνικό διαγωνισμό».

Η συμμετοχή της έχει προκαλέσει αντιδράσεις γιατί ο τίτλος «Miss Palestine» δεν αναγνωρίζεται επίσημα από ΗΠΑ και Ισραήλ, ειδικά σε μια περίοδο αυξημένης έντασης λόγω του πολέμου στη Γάζα. Κριτική προέκυψε και για την αλλαγή της εικόνας της: παλιότερα εμφανιζόταν με μαγιό, ενώ τώρα επέλεξε burkini, κάτι που άλλοι θεωρούν πολιτική δήλωση.

Miss Palestine’s connection to convicted terrorist leader revealed during Miss Universe pageant https://t.co/jvnxsO6E0B pic.twitter.com/91k8zhfHSd — New York Post (@nypost) November 20, 2025

Στο Ισραήλ, πολιτικοί σχολίασαν ότι «δεν υπάρχει παλαιστινιακό κράτος» και ότι η συμμετοχή της χρησιμοποιείται για πολιτικούς σκοπούς. Προέκυψε και μικρή διαδικτυακή ένταση όταν βίντεο φάνηκε να δείχνει τη Μις Ισραήλ να αποστρέφει το βλέμμα από την Αγιούμπ, κάτι που η Μις Ισραήλ διέψευσε, λέγοντας ότι η ανάρτηση ήταν παράνομη και παρεξηγήθηκε.

Η υπόθεση έχει και πολιτική διάσταση: ο Μαρουάν Μπαργούτι θεωρείται πιθανός μελλοντικός ηγέτης των Παλαιστινίων, αν απελευθερωθεί σε ενδεχόμενη ανταλλαγή αιχμαλώτων. Αυτό αυξάνει την ευαισθησία γύρω από τους δεσμούς της Αγιούμπ με την οικογένειά του.

Στιγμιότυπο από την εμφάνισή της στον διαγωνισμό ομορφιάς

Η ίδια δηλώνει ότι θέλει να χρησιμοποιήσει τη συμμετοχή της στο Miss Universe για να «μιλήσει για τη Γάζα» και να προωθήσει μήνυμα «συνύπαρξης». Για αυτό, παρουσιάστηκε με παραδοσιακό ένδυμα που απεικόνιζε το Αλ Άκσα και τον Ναό της Αναστάσεως.

(Με πληροφορίες από New York Post)