Η Ελληνοαυστραλή τραγουδίστρια Βασιλική Καραγιώργος, πιο γνωστή ως Vassy, αποσύρθηκε την τελευταία στιγμή από τον διαγωνισμό τραγουδιού Intervision που διοργάνωσε η Ρωσία, εν μέσω ισχυρισμών των διοργανωτών ότι αντιμετώπισε μία «άνευ προηγουμένου πολιτική πίεση» από την κυβέρνηση της Αυστραλίας. Δευτερόλεπτα πριν εμφανιστεί στην σκηνή για να τραγουδήσει, οι παρουσιαστές της εκπομπής ανακοίνωσαν ότι δεν θα μπορούσε να εμφανιστεί λόγω «πολιτικής πίεσης» από την αυστραλιανή κυβέρνηση.



❗Η εκπρόσωπος των ΗΠΑ, η τραγουδίστρια Vassy, δεν μπόρεσε να συμμετάσχει στον διεθνή διαγωνισμό τραγουδιού «Intervision».



Η Vassy επρόκειτο να εκπροσωπήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες στον διαγωνισμό της σοβιετικής εποχής, ο οποίος αναβίωσε φέτος από τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, μετά την απαγόρευση της συμμετοχής της Ρωσίας στην Eurovision λόγω της εμπλοκής της στον πόλεμο στην Ουκρανία το 2022. Είχε προγραμματιστεί να εμφανιστεί πέμπτη στη σειρά το Σάββατο στη Μόσχα.

Σε δήλωση της στο ABC, η τραγουδίστρια είπε ότι αποχωρήσει από τη Μόσχα και πως ήταν «ακόμα σε κατάσταση σοκ», προσθέτοντας ότι θα απέφευγε να κάνει περαιτέρω σχόλια μέχρι να μιλήσει με την αυστραλιανή κυβέρνηση. «Προς το παρόν, θα αφιερώσω χρόνο για να σκεφτώ όλα συνέβησαν», είπε. «Αν και είναι στενάχωρο για τους θαυμαστές και τη μουσική που έπρεπε να αποσυρθώ, θέλω να διασφαλίσω ότι κάνω το σωστό και πως ακολουθώ τις κατάλληλες οδηγίες».

Η αυστραλιανή κυβέρνηση αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή. Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών και Εμπορίου επιβεβαίωσε ότι δεν είχε «καμία εμπλοκή» με τον διαγωνισμό Intervision, χωρίς πάντως να σχολιάσει συγκεκριμένα την περίπτωση της Vassy. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Αυστραλία επέβαλε κυρώσεις στον κύριο χορηγό της εκδήλωσης, τη ρωσική κρατική τράπεζα VTB, το 2022.

Το Βιετνάμ κέρδισε την «ρωσική Eurovision»

Ο Duc Phuc, που εκπροσωπεί το Βιετνάμ, κρατά το τρόπαιο μετά τη νίκη του στον Διεθνή Μουσικό Διαγωνισμό Intervision 2025 στη Μόσχα της Ρωσίας, στις 21 Σεπτεμβρίου 2025. REUTERS/Evgenia Novozhenina

Ο Βιετναμέζος τραγουδιστής Duc Phuc ήταν ο νικητής του Διαγωνισμού Τραγουδιού Intervision στη Μόσχα αυτό το Σαββατοκύριακο, κερδίζοντας 30 εκατομμύρια ρούβλια, δηλαδή περίπου 365.000 ευρώ.

Στον διαγωνισμό συμμετείχαν 23 χώρες που η Ρωσία θεωρεί «φιλικές», όπως η Λευκορωσία, η Κούβα, η Νότια Αφρική, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Βενεζουέλα, η Ινδία, η Κίνα, η Βραζιλία και η Αιθιοπία.

Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν πως η Σαουδική Αραβία συμφώνησε να φιλοξενήσει τον διαγωνισμό την επόμενη χρονιά.

Ουσιαστικά πρόκειται για μία «απάντηση» του Πούτιν στην Eurovision και είναι ένας διαγωνισμός που έχει να κάνει τόσο με την πολιτική, την εξουσία και την προπαγάνδα όσο και με το τραγούδι το ίδιο.

Παρά τους ισχυρισμούς του Κρεμλίνου ο διαγωνισμός ήταν γεμάτος πολιτικά μηνύματα

Θεατές παρακολουθούν μέσω βίντεο την ομιλία του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Μουσικού Διαγωνισμού Intervision 2025 στη Μόσχα, Ρωσία, στις 20 Σεπτεμβρίου 2025. REUTERS/Evgenia Novozhenina

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ο οποίος αναφέρθηκε στον διαγωνισμό κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψής του στην Κίνα στις αρχές Σεπτεμβρίου, άνοιξε τον τελικό μ’ ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα, λέγοντας ότι ο κόσμος αλλάζει ραγδαία. «Εκτιμούμε τις παραδόσεις μας αλλά και σεβόμαστε τις παραδόσεις των άλλων χωρών», τόνισε. «Ο πολιτισμός και η μουσική δεν έχουν σύνορα. Η σημερινή γιορτή έχει ως στόχο να δείξει τη συνδετική δύναμη της τέχνης».

ο υπερεθνικιστής εκπρόσωπος της Ρωσίας, SHAMAN ανέβηκε στη σκηνή να τραγουδήσει, αλλά μετά ζήτησε από το κοινό αλλά και την κριτική επιτροπή να μην ψηφιστεί, εκφωνώντας ένα παθιασμένο λόγο.

Ο Yaroslav Dronov, γνωστός με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Shaman, και η Yekaterina Mizulina, επικεφαλής της ρωσικής οργάνωσης League for a Safe Internet, ποζάρουν για μια φωτογραφία με έναν θεατή πριν από την έναρξη του Διεθνούς Μουσικού Διαγωνισμού Intervision 2025 στη Μόσχα, Ρωσία, στις 20 Σεπτεμβρίου 2025. REUTERS/Evgenia Novozhenina

«Η Ρωσία έχει ήδη κερδίσει, προσκαλώντας τόσες πολλές χώρες να συμμετάσχουν μαζί μας», είπε.

Μολονότι οι αξιωματούχοι του Κρεμλίνου επιμένουν ότι η Intervision δεν αποτελεί παράδειγμα ρωσικής «ήπιας ισχύς», οι Ρώσοι πολιτικοί προώθησαν ενεργά την Intervision.

«Αυτό που κάνουμε είναι διαμετρικά αντίθετο με τις προσπάθειες να χρησιμοποιηθούν ο αθλητισμός, η τέχνη και οποιαδήποτε άλλη ανθρώπινη δραστηριότητα για πολιτικά οφέλη», δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ στους δημοσιογράφους σε συνέντευξη Τύπου πριν από τον διαγωνισμό.

Ο Λαβρόφ υπογράμμισε τη σημασία της «διατήρησης των παραδόσεων και των εθνικών πολιτισμών, καθώς και των θρησκευτικών, πνευματικών και ηθικών αξιών». Παράλληλα, επέκρινε την Eurovision, λέγοντας πως κάποτε είχε κερδίσει «ένας γενειοφόρος άνδρας με φόρεμα», αναφερόμενος στη νίκη του 2014 από την Αυστριακή drag περσόνα Conchita Wurst.



Στη Ρωσία ισχύουν αυστηροί νόμοι που απαγορεύουν οποιαδήποτε ενέργεια θεωρείται ότι «προωθεί την ομοφυλοφιλία», ενώ το «διεθνές ΛΟΑΤΚΙ κίνημα» έχει χαρακτηριστεί «εξτρεμιστική οργάνωση».

