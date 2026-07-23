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Στη φυλακή οδηγείται ο 60χρονος που επιτέθηκε με μαχαίρι σε Αμερικανούς τουρίστες στην Ακρόπολη, καθώς μετά την απολογία του αποφασίστηκε η προσωρινή του κράτηση.

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Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή και της παράνομης οπλοφορίας – οπλοχρησίας.

Η ανακρίτρια έκανε δεκτό το αίτημα της υπεράσπισης για διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

Κατά πληροφορίες, είχε ιστορικό νοσηλειών σε ψυχιατρικές κλινικές και είχε αποχωρήσει από την τελευταία μόλις τρεις ημέρες πριν από το περιστατικό.