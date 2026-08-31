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Τη προσπάθεια αρπαγής του απο τέσσερα οπλισμένα άτομα το βράδυ της Κυριακής στην περιοχή της Αργυρούπολης κατήγγειλε ένας 46χρονος άνδρας, ο οποίος αντιστάθηκε με αποτέλεσμα οι δράστες να τον πυροβολήσουν στον ώμο. Ευτυχώς νοσηλεύεται στο νοσοκομείο εκτός κινδύνου.

Σύμφωνα με τον 46χρονο, ο οποίος είναι από χώρα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, η επιθεση σημειώθηκε λίγο μετά τη 1:30 τα ξημερώματα, στην οδό Γραβιάς.

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Κατά πληροφορίες είπε στις αρχές είπε ότι τέσσερα άγνωστα άτομα τον προσέγγισαν και προσπάθησαν με τη βία να τον βάλουν σε Ι.Χ. αυτοκίνητο. Εκείνος αντιστάθηκε και όπως κατήγγειλε κατά την αποχώρησή τους από το σημείο, ένας από τους δράστες τον πυροβόλησε στον ώμο.

Ο πυροβολισμός προκάλεσε διαμπερές τραύμα. Ο τραυματίας μετέβη με δικό του μέσο σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, και περιέγραψε στους γιατρούς και τις Αρχές όσα, σύμφωνα με τον ίδιο, προηγήθηκαν.

Προανάκριση διενεργείται από το τοπικό Τμήμα Ασφαλείας, προκειμένου να εξακριβωθεί το τι ακριβώς συνέβη χθες το βράδυ στην περιοχή της Αργυρούπολης και αν η καταγγελία που έχει κάνει ο 46χρονος και όσα έχει περιγράψει έχουν όντως γίνει έτσι.