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Ο Ήφαιστος κατασκεύασε την ασπίδα του Αχιλλέα για να τον προστατεύσει ενόψει της μονομαχίας του με τον Έκτορα, ο οποίος είχε πάρει ως λάφυρο την πανοπλία του Αχιλλέα μετά τον θάνατο του Πατρόκλου, που την είχε δανειστεί για να πολεμήσει στη θέση του φίλου του. Πάνω της απεικονίστηκε η κυκλική εναλλαγή της φύσης και του ανθρώπινου πολιτισμού ο οποίος διέρχεται περιόδους συνεργασίας και πολέμων. Ο Ελληνικός πολιτισμός διένυσε την πορεία τους στους αιώνες αναγνωρίζοντας την ύπαρξη του πολέμου και την ανάγκη συλλογικής προστασίας για την όσο τον δυνατόν μεγαλύτερη αποτροπή των παρενεργειών του στον ανθρώπινο πολιτισμό.

Η πρόσφατη αμυντική συμφωνία Ελλάδας -Ισραήλ «Ασπίδα του Αχιλλέα», αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη αντιβαλλιστική και αντιαεροπορική αμυντική προστασία με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2029, κόστους περί τα 3,5 δις €. Η σημασία της έγκειται στο ενοποιημένο σύστημα αεράμυνας σε μια ενιαία δικτυοκεντρική δομή που θα επιτρέπει μέσω αισθητήρων κοινή θέαση εναέριων απειλών και χρήση τεχνητής νοημοσύνης για τον αποτελεσματικότερο τρόπο αναχαίτησης διαφορετικών απειλών, εμπλέκοντας ταυτόχρονα αεροσκάφη, ελικόπτερα, πλοία, πυραυλικά συστήματα, σε μια περιοχή που εκτείνεται από τον Έβρο έως την Λευκωσία και το Τελ Αβιβ. Ιδιαίτερη σημασία αποκτά το σύστημα αναχαίτησης επιθέσεων κορεσμού από ντρόουν και μη επανδρωμένα, καθιστώντας αναποτελεσματική και κοστοβόρα μια τέτοια μαζική εχθρική επίθεση. Η κατά το 25% βιομηχανική συμμετοχή στα παραγόμενα συστήματα αποτελεί μείζονα ευκαιρία αναβάθμισης των εγχώριων κατασκευαστικών εταιριών στις αλυσίδες αξίας με πολλαπλές δυνατότητες παραγωγικής ανάκαμψης στους συναφείς κλάδους, στην έρευνα και στην συμμετοχή των εκπαιδευτικών μας ιδρυμάτων.

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Ο Ερντογάν κατηγορεί τον Έλληνα Πρωθυπουργό για μιλιταρισμό και για συμμαχία με τον «γενοκτόνο Νετανιάχου», σε μια ρητορική που, όχι χωρίς ενδιαφέρον, συναντά σημεία επαφής με ορισμένες πιο ιδεολογικά φορτισμένες εκδοχές του εγχώριου φιλοπαλαιστινιακού λόγου. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Γιάνη Βαρουφάκη, ο οποίος, μιλώντας σε τουρκικά μέσα ενημέρωσης, έκανε λόγο για «συμφωνία της ντροπής».

Η Ελλάδα δεν ανατρέπει την ισορροπία ισχύος στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά την αποκαθιστά μετά από 25 χρόνια πλήρους εγκατάλειψης -μηδέ εξαιρουμένης της περιόδου διακυβέρνησης της πατριωτικής δεξιάς-. Περίοδος κατά την οποία η Τουρκία ανέπτυξε μια από τις μεγαλύτερες επιθετικές πολεμικές βιομηχανίες στην περιοχή, επιδιώκοντας την μετατροπή της και σε πυρηνική δύναμη με την στήριξη της Ρωσίας. Στις πρόσφατες κοινές δηλώσεις Πούτιν -Ερντογάν από το Κιργιστάν έγινε μάλιστα αναφορά σε επέκταση των πυρηνικών εργοστασίων πέραν αυτού του Ακούγιου, με την συμβολή της Ρωσικής κρατικής εταιρίας Rosatom.

Η αμυντική συμμαχία Ελλάδας -Κύπρου -Ισραήλ, δημιουργεί ένα υποσύστημα αποτρεπτικής ισχύος στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, ανατρέποντας τα σχέδια της Τουρκικής Γαλάζιας Πατρίδας. Παράλληλα αυξάνεται το Ελληνικό περιφερειακό αποτύπωμά με την πρόσφατη αποστολή τεθωρακισμένων στο Λίβανο σε συνέχεια της στρατιωτικής παρουσίας σε Κύπρο, Σαουδική Αραβία και Ερυθρά θάλασσα. Τέλος η εισαγωγή Ισραηλινής στρατιωτικής τεχνολογίας στην Ευρώπη δυσκολεύει την Τουρκική συμμετοχή στα Ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα την οποία προωθεί η Γερμανία που καθόλου τυχαία επιχείρησε να σαμποτάρει την πρόσφατη συμφωνία.

Η Τουρκία θα αντιδράσει στο πεδίο με τις πρώτες κινήσεις να γίνονται στην περιοχή του Καστελόριζου ενώ θα επιχειρήσει την ματαίωση της πόντισης του ηλεκτρικού καλωδίου διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η Ελληνική πολιτεία θα πρέπει να αποδείξει ότι έχει το σθένος να προασπίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα όπως αυτά απορρέουν από το διεθνές δίκαιο, υπενθυμίζοντας το αξιόμαχο του Ομηρικού Αχιλλέα….